Tổng Công ty Tín Nghĩa (TID) rao bán 51% vốn chủ đầu tư dự án Đảo Kim Quy thu về hơn 1.000 tỷ đồng

Hủy thỏa thuận với đối tác và đưa cổ phần ra đấu giá công khai

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa vừa thông qua mức giá khởi điểm 36.350 đồng mỗi cổ phần để chuyển nhượng 27,54 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu. Với mức giá này, toàn bộ lô cổ phần mang ra đấu giá có giá trị khởi điểm hơn 1.001 tỷ đồng. Ban điều hành được giao nhiệm vụ thuê đơn vị tổ chức đấu giá công khai theo đúng quy định pháp luật.

Số cổ phần mang ra chào bán chính là phần vốn Tín Nghĩa vừa nhận lại sau khi chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng với Công ty Cổ phần May Tiến Phát vào tháng 4/2026. Theo thỏa thuận thanh lý hợp đồng ký từ đầu năm 2025, May Tiến Phát hoàn trả lại 27,54 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu. Ngược lại, Tín Nghĩa đã hoàn tất việc hoàn trả 689 tỷ đồng cho đối tác.

Do mục đích nắm giữ chỉ để bán lại trong thời hạn không quá 12 tháng, Tín Nghĩa xác định quyền kiểm soát tại đây chỉ mang tính tạm thời. Doanh nghiệp ghi nhận số lượng cổ phần này vào khoản đầu tư khác với giá trị sổ sách 275,4 tỷ đồng thay vì hạch toán đầu tư dài hạn. Tính đến cuối tháng 6/2026, Tín Nghĩa đang cho Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu vay tín chấp gần 600 tỷ đồng với lãi suất từ 10% đến 12% mỗi năm để bổ sung vốn lưu động, đáo hạn vào cuối năm nay. Tín Nghĩa cũng đang duy trì khoản vốn góp đầu tư gần 40 tỷ đồng vào May Tiến Phát.

Lợi ích tài chính đan xen tại siêu dự án 10.300 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu thành lập năm 2009, là chủ đầu tư dự án Cù lao Tân Vạn quy mô hơn 48 ha tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án được khởi nguồn qua cái bắt tay hợp tác giữa Tín Nghĩa và Ngân hàng Á Châu cùng các đối tác liên quan. Sau khi Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán: SCR) nhận chuyển nhượng cổ phần và tham gia phát triển, dự án được đổi tên thành Đảo Kim Quy với tổng mức đầu tư nâng lên 10.333 tỷ đồng.

Ghi nhận tại báo cáo tài chính bán niên 2026, Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đang hạch toán Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu là công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu 36,63%, giá gốc đầu tư hơn 593 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp bất động sản này đang ghi nhận khoản phải thu 1.163 tỷ đồng từ việc thanh lý các hợp đồng liên quan đến chính cổ phần của chủ dự án Đảo Kim Quy. Cụ thể, khoản phải thu từ May Tiến Phát ghi nhận số dư gần 547 tỷ đồng sau khi đã thu hồi được hơn 376 tỷ đồng từ việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 27,54 triệu cổ phần.

Khoản thứ hai là khoản phải thu gần 165 tỷ đồng từ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh An Việt do thanh lý hợp đồng hứa chuyển nhượng gần 19,8 triệu cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu. Các khoản công nợ này hiện đều được đảm bảo bằng cổ phần của một bên liên quan. Ngoài ra, Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đang dùng chính 19,8 triệu cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu để thế chấp cho khoản vay hơn 593 tỷ đồng tại ngân hàng. Về nhân sự thượng tầng, vị trí Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của chủ dự án Đảo Kim Quy hồi tháng 7/2026 đã được chuyển giao từ ông Nguyễn Thành Chương sang ông Trần Trung Tuấn, người đang giữ chức Tổng Giám đốc Tín Nghĩa.