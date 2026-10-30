Tổng công ty Tín Nghĩa (TID): Lợi nhuận 9 tháng giảm gần 70%, nhận lại lượng cổ phần nghìn tỷ tại dự án Cù Lao Tân Vạn

Lợi nhuận đi lùi do áp dụng quy định mới về phân bổ doanh thu cho thuê đất

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Tổng công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán TID) ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.143,51 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lợi nhuận gộp tăng 10,8% lên mức 209,16 tỷ đồng và doanh thu tài chính bứt phá lên 102,26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn chỉ đạt 98,72 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 37,9%. Nguyên nhân trực tiếp bào mòn lợi nhuận trong kỳ là sự gia tăng đột biến của chi phí tài chính khi khoản mục này vọt lên 89,16 tỷ đồng, cao hơn 125,2% so với cùng kỳ.

Lý giải sâu hơn về nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận, ban lãnh đạo Tổng công ty Tín Nghĩa cho biết doanh nghiệp đang tuân thủ quy định mới tại Thông tư số 99 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán. Theo quy định có hiệu lực từ đầu năm 2026 này, doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản nhận trước nhiều kỳ buộc phải phân bổ theo thời hạn thuê. Việc doanh thu từ mảng cho thuê đất và sử dụng hạ tầng thu tiền trước một lần không còn được ghi nhận toàn bộ vào một kỳ kế toán đã khiến lợi nhuận sổ sách giảm xuống tương ứng.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Tín Nghĩa mang về 10.126,95 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ghi nhận 234,32 tỷ đồng, giảm 69,2%. Trong năm tài chính 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng. Với kết quả hiện tại, công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu nhưng mới chỉ thực hiện được 52,1% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Thu hồi cổ phần tại dự án Cù Lao Tân Vạn và nỗ lực giảm dư nợ tài chính

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Tổng công ty Tín Nghĩa tính đến ngày 30/09/2026 đạt 18.060,4 tỷ đồng, nhích nhẹ 0,3% so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn với 6.470,4 tỷ đồng. Lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn duy trì ở mức dồi dào với 4.401 tỷ đồng, tương đương 24,4% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn và bất động sản đầu tư lần lượt ghi nhận ở mức 3.320,3 tỷ đồng và 1.978,97 tỷ đồng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về mặt tài sản là sự xuất hiện trở lại của khoản đầu tư 275,4 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu. Trước đó, Tổng công ty Tín Nghĩa và Công ty Cổ phần May Tiến Phát đã thống nhất chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký kết từ đầu năm 2025. Theo biên bản thỏa thuận, May Tiến Phát đã hoàn trả 27,54 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ tại Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu. Đổi lại, Tổng công ty Tín Nghĩa đã hoàn trả số tiền 689 tỷ đồng cho đối tác. Sau khi thu hồi, doanh nghiệp có kế hoạch đấu giá toàn bộ 27,54 triệu cổ phiếu này với giá khởi điểm 36.350 đồng mỗi cổ phiếu, kỳ vọng thu về tối thiểu hơn 1.001 tỷ đồng. Công ty Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu chính là chủ đầu tư dự án Cù Lao Tân Vạn tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với quy mô 48 ha và tổng mức đầu tư ước tính gần 7.200 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thu hồi tài sản và tái cơ cấu danh mục đầu tư, sức khỏe tài chính của Tổng công ty Tín Nghĩa có sự cải thiện rõ rệt qua việc cắt giảm mạnh nợ vay. Đến cuối quý III, tổng nợ vay tài chính của doanh nghiệp giảm 19,2% so với đầu năm, chỉ còn 3.275,3 tỷ đồng và duy trì ở mức an toàn bằng 70,4% tổng vốn chủ sở hữu. Cơ cấu nợ được phân bổ với dư nợ vay ngắn hạn là 2.361,8 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn ở mức 913,5 tỷ đồng.