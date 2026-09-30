Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) có 3 doanh nghiệp tiếp tục được công nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2026

Đại diện của 3 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Thép VIệt Nam đạt Thương hiệu Quôc gia 2026 chụp ảnh bên lề diễn ra hội nghị. Ảnh: Huyền My

Thông tin được công bố tại Họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, do Bộ Công Thương tổ chức chiều 29/9 tại Hà Nội.

Ba doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) có sản phẩm được công nhận gồm Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, Công ty Tôn Phương Nam và Công ty cổ phần Vinausteel. Việc tiếp tục có 3 doanh nghiệp thành viên được lựa chọn tại kỳ xét chọn năm 2026 cho thấy các thương hiệu thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tiếp tục duy trì các giá trị gắn với chất lượng sản phẩm, năng lực đổi mới và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Việt - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, một trong 3 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam cho rằng, việc được công nhận Thương hiệu Quốc gia không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong một giai đoạn, mà còn là sự ghi nhận quá trình xây dựng giá trị thương hiệu trong dài hạn.

Theo ông Lê Việt, với doanh nghiệp thép, thương hiệu trước hết phải được tạo dựng từ chất lượng sản phẩm, sự ổn định trong sản xuất và khả năng giữ cam kết với khách hàng. Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp cần giữ vững những giá trị cốt lõi, đồng thời liên tục thích ứng về công nghệ, phương thức quản trị, sản xuất và tiếp cận thị trường.

Việc có 3 doanh nghiệp tiếp tục được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, với 6 sản phẩm, nhóm sản phẩm, là một kết quả đáng chú ý trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của Tổng công ty Thép Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đã lựa chọn 499 sản phẩm, nhóm sản phẩm của 227 doanh nghiệp sau quá trình xét chọn, đánh giá và thẩm định hồ sơ. Đây là lần đầu tiên bộ tiêu chí mới được áp dụng, tập trung vào ba giá trị cốt lõi gồm: Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong.

Bên cạnh các tiêu chí về chất lượng và năng lực phát triển, quá trình xét chọn còn xem xét việc tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, lao động, môi trường và các nghĩa vụ liên quan.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 dự kiến được tổ chức ngày 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”.