Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 20 phát biểu chúc mừng.

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ đạt nhiều kết quả tích cực. Quy mô, chất lượng và lĩnh vực chuyên môn không ngừng được mở rộng; học liệu từng bước được chuẩn hóa, phương pháp giảng dạy đổi mới. Vai trò giảng viên ngày càng được phát huy trong xây dựng chương trình, đánh giá năng lực, nghiên cứu khoa học và đề xuất sáng kiến cải tiến.

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy trao đổi với giảng viên nội bộ của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại chương trình, các giảng viên nội bộ được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên gia tâm lý, xã hội học, huấn luyện phương pháp sư phạm thuộc Học viện Chính trị khu vực II, qua chủ đề “Điều gì ở lại sau bài giảng”, góp phần nâng cao kỹ năng sư phạm và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ trưởng Binh đoàn 20 cùng các đại biểu với đội ngũ giảng viên nội bộ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Năng Toàn thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn biểu dương những đóng góp của đội ngũ giảng viên; đồng thời mong muốn các đồng chí giảng viên nội bộ của Tổng công ty tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp huấn luyện-đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, gắn kiến thức với thực tiễn hiện trường, góp phần xây dựng Tân cảng Sài Gòn trở thành doanh nghiệp học tập, ngày càng phát triển.