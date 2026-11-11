Tổng công ty Sông Thu hạ thủy tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ CN-66

Dự lễ hạ thủy có các đồng chí: Đại tá Lê Tiến Hậu, Phó trưởng phòng Tìm kiếm cứu nạn (Cục Cứu hộ - Cứu nạn); Đại tá Trần Văn Thái, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp và Hợp tác quốc tế (Cục Cứu hộ - Cứu nạn); Thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ CN-66 có chiều dài lớn nhất 65,25m; chiều rộng lớn nhất 10,15m; chiều cao mạn 5,3m; lượng chiếm nước đầy tải: 767,3 tấn; vận tốc lớn nhất 24 hải lý/giờ. Tàu có thời gian hoạt động liên tục trên biển 20 ngày, đêm; tầm hoạt động khoảng 4.000 hải lý; khả năng chịu sóng đến cấp 7-8, gió đến cấp 9-10. Tàu có 14 thuyền viên; sức chứa 120 nạn nhân; đội cứu nạn và y sĩ, bác sĩ: 21 người.

Thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút hạ thủy tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ CN-66.

Các đại biểu tham quan tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ CN-66.

Sau khi hoàn thành đóng mới tàu CN-66 đưa vào sử dụng sẽ góp phần vào việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện gặp nạn trên biển; chữa cháy, lai kéo tàu thuyền bị nạn; cung cấp thuốc men sơ cứu người bị nạn; vận chuyển, sơ tán người, tài sản trong các tình huống ứng phó sự cố thiên tai; tham gia huấn luyện, diễn tập và phối hợp xử lý thông tin tìm kiếm, cứu nạn...

Tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ CN-66 (chiếc số 3) được Tổng công ty Sông Thu đóng mới.

Thời gian qua, với tinh thần quyết tâm cao, Tổng công ty Sông Thu đã tích cực phối hợp với Ban quản lý dự án của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đại diện đăng kiểm tổ chức triển khai đóng mới, phối hợp thi công để hoàn thành các hạng mục con tàu.

Sau khi hạ thủy, Tổng công ty Sông Thu sẽ tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai hoàn thiện các phần việc, hạng mục còn lại để con tàu được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ thời gian, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ cao, an toàn, hiệu quả, với chất lượng tốt nhất.