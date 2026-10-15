Tổng công ty Sông Thu hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ST-288

Đây là phương tiện chuyên dụng phục vụ chữa cháy tại các cảng, khu neo đậu, tàu thuyền và công trình ven sông, ven biển; đồng thời thực hiện tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thượng tá Lê Hùng Duy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu phát biểu tại buổi lễ.

Tàu ST-288 được thiết kế với thân vỏ bằng hợp kim nhôm, chiều dài lớn nhất 29,6m, chiều rộng 7,1m, chiều chìm thiết kế 1,45m. Tàu được trang bị hai máy chính, mỗi máy công suất 1.650 mã lực, tốc độ lớn nhất theo thiết kế 22 hải lý/giờ. Tàu được bố trí cho 8 thuyền viên và 10 cán bộ, hoạt động tại vùng sông, cửa biển và vùng biển theo cấp tàu biển hạn chế III.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ST-288.

Điểm nổi bật của tàu là hệ thống chữa cháy ngoài tàu gồm hai tổ bơm độc lập, lưu lượng thiết kế mỗi bơm 1.450 mét khối/giờ, cùng năm súng phun nước và bọt chữa cháy bố trí ở mũi, trên cabin và sau lái. Trong đó, ba súng có chức năng phun nước và bọt, hai súng trên cabin phun nước. Tàu còn có các họng tiếp nước lên bờ, sàn cứu nạn phía đuôi, xuồng công tác và cẩu hỗ trợ cứu nạn.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Hùng Duy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu cho biết: Tổng công ty xác định chất lượng và an toàn là yêu cầu xuyên suốt quá trình đóng mới. Việc kiểm tra, giám sát và nghiệm thu từng công đoạn được phối hợp giữa bộ phận kiểm soát chất lượng của Nhà máy, tư vấn giám sát và cơ quan đăng kiểm theo phạm vi trách nhiệm của từng đơn vị. Hạ thủy là dấu mốc quan trọng, chuyển con tàu từ giai đoạn thi công trên triền sang hoàn thiện và thử nghiệm dưới nước. Tổng công ty Sông Thu sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện chặt chẽ các phần việc còn lại để sớm đưa tàu ST-288 vào thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.