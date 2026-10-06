Tổng công ty Sông Thu: Đổi mới quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Tổng công ty (10-10-1976 / 10-10-2026), phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Trường Sơn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu về chặng đường phát triển và đột phá của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Đại tá Đinh Trường Sơn.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, những thành quả Tổng công ty Sông Thu đạt được trong nửa thế kỷ qua là công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động xây đắp nên. Trong đó, công tác quản trị doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả hoạt động và sản xuất, kinh doanh, đề nghị đồng chí chia sẻ về vấn đề này?

Đại tá Đinh Trường Sơn: Để nâng cao hiệu quả hoạt động và sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty Sông Thu xác định đổi mới quản trị là vấn đề tất yếu. Tuy nhiên, thay đổi tư duy, phương pháp và thói quen làm việc đã hình thành trong một khoảng thời gian khá dài, bước đầu không tránh khỏi tâm lý e ngại thay đổi hoặc cách hiểu, cách làm chưa thống nhất. Vì vậy, Đảng ủy, Ban tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện phương châm vừa làm, vừa hoàn thiện, kiên trì và quyết liệt. Một trong những thay đổi cơ bản nhất, đó là tư duy quản trị. Từ chỗ điều hành công việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, Tổng công ty Sông Thu chuyển sang quản trị theo mục tiêu, kế hoạch, dữ liệu và kết quả đầu ra; từ quản lý từng nhiệm vụ riêng lẻ, hướng tới quản trị toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Đây chính là sự thay đổi phù hợp với đặc thù của ngành đóng tàu, nơi mỗi sản phẩm là một dự án lớn, thời gian thực hiện dài, giá trị cao, huy động nhiều đơn vị, nhiều ngành kỹ thuật cùng hàng nghìn chủng loại vật tư, thiết bị. Chỉ một mắt xích chậm trễ hoặc thiếu đồng bộ cũng có thể tác động tới cả tiến độ dự án. Vì vậy, Tổng công ty tập trung hoàn thiện cơ chế quản trị dự án; xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn; xác định rõ các mốc kiểm soát từ thiết kế, vật tư, sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm, đăng kiểm đến bàn giao. Đơn vị coi trọng việc phân cấp gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ kết quả.

Hiệu quả của việc đổi mới quản trị doanh nghiệp đã được thể hiện rõ nét bằng kết quả cụ thể trong sản xuất, kinh doanh. Năm 2025, Tổng công ty hoàn thành bàn giao 10 tàu quốc phòng, triển khai đóng mới 3 tàu quốc phòng trọng điểm, hoàn thiện 28 tàu kinh tế, xuất khẩu; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, giá trị sản xuất tăng 82%, doanh thu tăng 71%, lợi nhuận tăng 43% so với năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất đạt hơn 1.226 tỷ đồng, tăng 180,1% so với cùng kỳ; doanh thu đạt gần 740 tỷ đồng; lợi nhuận đạt hơn 17,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt hơn 20,5 triệu đồng/người/tháng.

PV: Từ sửa chữa đến chủ động đóng mới là cả một quá trình phát triển vượt bậc của đơn vị, đồng chí đánh giá như thế nào về sự phát triển này?

Đại tá Đinh Trường Sơn: Quá trình phát triển nhất quán của Tổng công ty Sông Thu chính là sự chuyển đổi từ sửa chữa đến đóng mới, từ tự lực khắc phục thiếu thốn đến làm chủ công nghệ; từ cơ chế bao cấp đến tự chủ, hạch toán; từ thị trường trong nước đến hợp tác và hội nhập quốc tế. Từ những xưởng sửa chữa ban đầu đến hệ thống cơ sở sản xuất ngày càng hiện đại; từ những con tàu thô sơ đến những sản phẩm tàu quân sự, tàu kinh tế có yêu cầu ngày càng cao; từ một cơ sở phục vụ nhiệm vụ của Quân khu 5 đến một doanh nghiệp quốc phòng-kinh tế có năng lực đóng mới, sửa chữa, hợp tác và xuất khẩu-đó là hành trình được xây nên bằng công sức, trí tuệ và sự bền bỉ của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Mỗi con tàu hoàn thành đúng yêu cầu, tiến độ; mỗi nhiệm vụ được thực hiện với chất lượng cao; mỗi sáng kiến được đưa vào sản xuất; mỗi quy trình được cải tiến; mỗi công nghệ được làm chủ; mỗi người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Tất cả sự cố gắng đó đều là những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Sông Thu.

PV: Thưa đồng chí, mục tiêu Tổng công ty Sông Thu đặt ra trong giai đoạn 2025-2030 là gì?

Đại tá Đinh Trường Sơn: Trong giai đoạn 2025-2030, Tổng công ty tiếp tục phát huy nội lực, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, công nghệ và phương thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Đơn vị chủ động đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đủ năng lực đóng mới, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật các dòng tàu quân sự; tiếp cận công nghệ tiên tiến, hình thành năng lực công nghệ và sản phẩm mang thương hiệu Sông Thu. Chủ động đề xuất, tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ các cấp; đẩy mạnh nghiên cứu thiết kế, chế tạo phương tiện chiến đấu không người lái mặt nước (USV), dưới nước (UUV), xuồng đổ bộ cao tốc có khả năng chắn đạn, xuồng chuyên dụng cỡ nhỏ, phà tự hành... Đối với sản xuất kinh tế, Tổng công ty tích cực tìm kiếm thị trường và đối tác mới, phát triển sản phẩm có chất lượng, giá thành và tính cạnh tranh cao. Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm đặc trưng, lưỡng dụng; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm kinh tế và hướng tới xuất khẩu sản phẩm quốc phòng...

Mục tiêu của giai đoạn này là phấn đấu đạt giá trị sản xuất, doanh thu hằng năm tăng từ 10% trở lên; lợi nhuận, thu nhập bình quân hằng năm tăng từ 7% trở lên; giá trị sản xuất, doanh thu kinh tế, doanh thu xuất khẩu hằng năm tăng 7-8% trở lên.

Tổng công ty Sông Thu bàn giao tàu vận tải đa năng đóng mới cho Quân chủng Hải quân, tháng 5-2026.

PV: Để phát triển nhanh và bền vững, theo đồng chí, Tổng công ty Sông Thu phải làm gì để tổ chức sản xuất hiệu quả, chất lượng, trở thành trung tâm đóng tàu quân sự hiện đại khu vực miền Trung?

Đại tá Đinh Trường Sơn: Bước vào chặng đường mới, sự phát triển của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản trị và tổ chức sản xuất. Đối với lĩnh vực đóng tàu, yêu cầu về thiết kế, mô phỏng, công nghệ chế tạo, kiểm soát chất lượng và quản trị vòng đời sản phẩm ngày càng cao, chính vì vậy Sông Thu phải đối mặt với sự cạnh tranh về chất lượng, tiến độ, giá thành và uy tín rất quyết liệt.

Để đạt được mục tiêu đó, đơn vị coi trọng việc nâng cao năng lực quản trị những dự án lớn, làm chủ các công nghệ mới, tiên tiến, nâng cao năng lực thiết kế, tích hợp hệ thống, tự động hóa, sửa chữa chuyên sâu và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật có trình độ, tay nghề cao.

Vấn đề quan trọng là giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực đóng mới, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật tàu quân sự; đồng thời phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở coi trọng chất lượng, hiệu quả và uy tín.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!