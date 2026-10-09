Tổng Công ty Phát điện 3 (PGV) chi hơn 235 tỷ đồng lập pháp nhân mới, lợi nhuận bán niên vượt kế hoạch

Góp hơn 235 tỷ đồng phát triển dự án điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp

Ngày 06/10, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 (mã chứng khoán: PGV) đã thông qua quyết định tham gia góp vốn cùng các đối tác để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Pháp nhân mới này được định hướng trở thành công ty dự án phụ trách đầu tư Nhà máy Điện mặt trời trên hồ Thủy điện Buôn Kuốp thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự án có tên gọi đầy đủ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Hợp tác Niềm tin với tên tiếng Anh là Synergy Limited và đặt trụ sở chính tại tỉnh Lâm Đồng.

Về quy mô tài chính, công ty dự án có vốn điều lệ ban đầu được xác định ở mức 368 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Phát điện 3 sẽ đóng vai trò chi phối khi nắm giữ 64% vốn điều lệ, tương đương giá trị vốn góp 235,5 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của đơn vị này bao gồm sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo và kinh doanh điện năng. Doanh nghiệp cũng sẽ đảm nhận việc đầu tư và quản lý vốn tại dự án điện mặt trời ở Lâm Đồng, các công trình nguồn điện cũng như các ngành nghề kinh doanh liên quan khác. Tên gọi chính thức của công ty dự án sẽ được chốt lại khi Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dự án điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp là một trong hai công trình điện mặt trời nổi trên mặt hồ được doanh nghiệp lên kế hoạch triển khai trong quý 4 năm nay, cùng với dự án tương tự tại hồ thủy điện Srêpốk 3. Trước đó, vào ngày 13/07/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng ý cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án năng lượng tái tạo này.

Lợi nhuận bán niên bứt phá hỗ trợ dòng vốn khởi công loạt dự án mới

Cùng với việc thành lập pháp nhân phục vụ mảng năng lượng tái tạo, Tổng Công ty Phát điện 3 đang đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và triển khai các công trình nguồn điện mới với tổng công suất lên đến hơn 5.800 MW. Công ty đã vạch ra kế hoạch khởi công hàng loạt dự án trọng điểm trong năm 2026 để gia tăng năng lực cung ứng. Nổi bật trong số đó là dự án Thủy điện Srêpốk 3 mở rộng công suất 110MW vào tháng 7/2026, nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình công suất 300MW dự kiến triển khai trong tháng 8/2026 và dự án Thủy điện Buôn Kuốp mở rộng công suất 140MW vào tháng 9/2026.

Quá trình mở rộng quy mô đầu tư của công ty được trợ lực bởi nền tảng tài chính vô cùng vững chắc. Báo cáo tài chính bán niên 2026 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.327 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm trước. Sự cải thiện về doanh thu đã giúp công ty thu về 2.677 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao gấp 2,7 lần so với số liệu ghi nhận trong nửa đầu năm ngoái.

Sau khi khấu trừ các nghĩa vụ thuế, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2.175 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đối chiếu với mục tiêu kinh doanh năm 2026 là 2.416 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Tổng Công ty Phát điện 3 đã xuất sắc vượt 11% kế hoạch lợi nhuận của cả năm chỉ sau 6 tháng hoạt động. Kết quả này phản ánh năng lực vận hành hiệu quả và tạo dòng tiền thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các chiến lược mở rộng công suất trong thời gian tới.