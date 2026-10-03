Tổng công ty Phát điện 2 tổng kết công tác đảm bảo cung ứng điện mùa khô và Tháng Công nhân năm 2026

Sự kiện là dịp để Tổng công ty Phát điện 2 nhìn lại những nỗ lực của cán bộ, công nhân viên trong toàn đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, vận hành an toàn, bảo đảm cung cấp điện.

Hội nghị có sự tham dự của ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. Về phía Tổng công ty Phát điện 2 gồm có ông Trần Phú Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO2; các thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty…;các đơn vị thành viên và đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Về đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2026, Hội nghị cho thấy trong bối cảnh các khó khăn về thời tiết, kỹ thuật và thị trường…,Tổng công ty Phát điện 2 đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua bảo đảm cung cấp điện các tháng mùa khô năm 2026 và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể từ ngày 01/4 đến 31/7/2026, toàn Tổng công ty sản xuất 5.910,13 triệu kWh, đạt 105,19% kế hoạch phương thức của NSMO. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực vượt khó của các đơn vị và toàn thể người lao động.

Ông Trần Lê Minh - Trưởng ban Kỹ thuật An toàn Tổng công ty Phát điện 2 trình bày báo cáo về công tác đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2026 tại Hội nghị.

Theo Tổng công ty Phát điện 2, những kết quả này là tổng hợp từ nỗ lực vượt khó của các đơn vị thành viên trong công tác quản lý kỹ thuật và tuyên truyền phổ biến Chỉ thị 166; thực hiện tốt chính sách quan tâm người lao động; cùng với sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả từ các Ban chức năng và tinh thần trách nhiệm của toàn thể người lao động.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2026, Công đoàn các cấp trong hệ thống Tổng công ty Phát điện 2 đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn các cấp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động; tập trung cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động tại các nhà máy điện, đơn vị sản xuất và các đơn vị dịch vụ phụ trợ.

Kết quả, 100% Công đoàn cơ sở trong hệ thống Tổng công ty Phát điện 2 đều xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, tập trung vào các nội dung: đối thoại tại nơi làm việc, chăm lo đời sống người lao động; tuyên truyền pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); phát động thi đua lao động sản xuất, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các tổ máy phát điện, thi đua cung cấp điện trong những tháng mùa khô năm 2026… Đồng thời, các đơn vị cũng đã triển khai hiệu quả các chương trình: đối thoại chuyên đề; cảm ơn người lao động; tổ chức tuyên truyền các văn bản quy định về ATVSLĐ cho người lao động thông qua các lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; các buổi diễn tập sự cố của các đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho người lao động.

Công đoàn các cấp trong hệ thống đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức 19 cuộc kiểm tra về ATVSLĐ. Hiện tại, toàn Tổng công ty có 224 an toàn vệ sinh viên đang công tác tại các tổ sản xuất, kíp vận hành, mạng lưới An toàn vệ sinh viên này phát huy tích cực vai trò trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trần Phú Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Phú Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung bảo đảm vận hành các nhà máy điện an toàn, ổn định, tin cậy; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng quản trị; chủ động khắc phục những tồn tại về kỹ thuật, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; đồng thời tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với các phương án, kịch bản phù hợp, bảo đảm hiệu quả, khả thi; tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng với mục tiêu nhân đôi công suất. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 đồng thời đề nghị các đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, bảo đảm việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và đời sống của người lao động.

Vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đảm bảo cung cấp điện những tháng mùa khô năm 2026 tại Hội nghị.

Hội nghị đã khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua năm 2026. Tổng cộng 13 tập thể và 23 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua đảm bảo cung cấp điện những tháng mùa khô năm 2026. Bên cạnh đó, 21 cá nhân được công nhận và khen thưởng danh hiệu “Người lao động ngành Điện tiêu biểu” năm 2026; 18 cá nhân được khen thưởng danh hiệu “An toàn vệ sinh viên giỏi” năm 2026.

Biểu dương người lao động ngành Điện tiêu biểu năm 2026 tại Hội nghị

Những phần thưởng không chỉ ghi nhận kết quả, sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thi đua trong toàn Tổng công ty Phát điện 2, khuyến khích người lao động phát huy trách nhiệm, sáng kiến và ý thức an toàn trong công việc.

Biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026 tại Hội nghị.