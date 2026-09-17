Tổng công ty Phát điện 2 tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với Marubeni về Trung tâm Điện lực Ô Môn

Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 tại buổi làm việc là ông Lê Quốc Vũ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, đại diện Ban Kỹ thuật và An toàn EVNGENCO2.Về phía đoàn công tác Marubeni là ông Tai Miura – Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Tập đoàn Marubeni - Trưởng đoàn; Đại diện Marubeni Asia Power Vietnam, Công ty Điện lực Ô Môn 2 (OM2PC), J-Power và các đơn vị liên quan.

Cụ thể tại buổi làm việc, Đại diện Marubeni đã chia sẻ nhiều thông tin về tình hình, tiến độ triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II và một số nội dung liên quan đến quá trình phối hợp giữa các bên. Marubeni và J-Power đồng thời giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Hai bên cũng trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm liên quan đến Trung tâm Điện lực Ô Môn. Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 - Lê Quốc Vũ đã cung cấp thêm các thông tin liên quan, đồng thời trao đổi, giải đáp những nội dung đoàn công tác quan tâm.

Đại diện đoàn công tác Marubeni trao đổi tại sự kiện.

Cụ thể tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Vũ đánh giá cao quá trình hợp tác giữa Tổng công ty Phát điện 2 và Marubeni trong thời gian qua. Trên cơ sở mối quan hệ đã được xây dựng, ông Vũ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường chia sẻ thông tin, qua đó cùng góp phần vào sự phát triển của Trung tâm Điện lực Ô Môn.

Ông Lê Quốc Vũ – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu tại buổi làm việc.

Sau buổi làm việc tại trụ sở Tổng công ty Phát điện 2, đoàn công tác đã đến tham quan Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ và Ô Môn I, tìm hiểu thực tế các cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung giữa Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I và Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II. Theo EVNGENCO2 chương trình làm việc và tham quan thực tế góp phần tăng cường sự hiểu biết, kết nối giữa Tổng công ty Phát điện 2, Marubeni và các bên liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp trong quá trình phát triển Trung tâm Điện lực Ô Môn.

Đoàn công tác tham quan tại Phòng điều khiển trung tâm tổ máy S4 - Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ.