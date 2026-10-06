Tổng công ty Phát điện 2 tăng cường hợp tác đầu tư phát triển các dự án nguồn điện mới

Sự kiện là bước khởi đầu cho quá trình phối hợp nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển các dự án nguồn điện mới của Tổng công ty Phát điện 2, trong đó tập trung vào các dự án thủy điện tích năng.

Tham dự buổi lễ, về phía Tổng công ty Phát điện 2 gồm có ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT; các Phó Tổng Giám đốc; lãnh đạo Công đoàn EVNGENCO2; các Ban chức năng; đại diện các Công ty: TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Quảng Trị và Ban Quản lý dự án EVNGENCO2.

Về phía CC1 tham dự lễ ký kết gồm có ông Phan Hữu Duy Quốc - Chủ tịch HĐQT; ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc - Phó Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT; lãnh đạo và đại diện các đơn vị chức năng của CC1.

Tổng công ty Phát điện 2 và Tổng công ty Xây dựng số 1 hướng đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển các dự án nguồn điện mới, trong đó tập trung vào các dự án thủy điện tích năng.

Trong bối cảnh nhu cầu phát triển các nguồn điện mới ngày càng được quan tâm, việc mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp có năng lực trong lĩnh vực phát điện, đầu tư xây dựng và phát triển dự án được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để các bên kết nối thế mạnh, cùng nghiên cứu những hướng đi phù hợp với định hướng phát triển của mỗi đơn vị. Theo Biên bản ký kết, Tổng công ty Phát điện 2 và Tổng công ty Xây dựng số 1 hướng đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển các dự án nguồn điện mới, trong đó tập trung vào các dự án thủy điện tích năng.

Các bên cũng thống nhất thiết lập mối quan hệ hợp tác trong việc: kiến nghị các Cấp có thẩm quyền đưa các loại hình dự án nguồn điện mới là Thủy điện tích năng Trung Sơn tại Thanh Hóa với công suất dự kiến 1.200 MW và Thủy điện tích năng tại Quảng Trị công suất dự kiến 500 MW vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc Gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời phát triển dự án theo các hình thức hợp tác phù hợp quy định pháp luật hiện hành khi dự án được đưa vào Quy hoạch Điện lực Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 chia sẻ: Bên cạnh các nhà máy điện đã đi vào vận hành và các dự án đang triển khai, Tổng công ty cũng đặt mục tiêu phát triển nguồn điện mới là các nguồn điện sạch, năng lượng tái tạo. Việc ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên hôm nay sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương, làm cơ sở để xúc tiến bổ sung các dự án vào Quy hoạch. Tổng công ty Phát điện 2 mong muốn việc hợp tác sẽ mang lại các lợi ích và giá trị thiết thực cho cả hai bên trong việc hợp tác, tìm kiếm cơ hội đồng phát triển các dự án thủy điện tích năng.

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 chia sẻ tại buổi lễ.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 đồng thời yêu cầu các đơn vị, các bộ phận liên quan của Tổng công ty tích cực tập trung, phối hợp với CC1 trong việc bổ sung 02 dự án Thủy điện tích năng Quảng Trị, Thủy điện tích năng Trung Sơn vào quy hoạch điều chỉnh, cũng như triển khai các bước tiếp theo khi dự án được đưa vào Quy hoạch.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng số 1 cho biết, CC1 mong muốn cùng với EVNGENCO2 xây dựng những đề xuất dự án có cơ sở kỹ thuật vững chắc, hiệu quả kinh tế rõ ràng và khả năng triển khai thực tế. Theo đó Đơn vị sẽ chủ động phối hợp, bố trí đầu mối có năng lực và triển khai nghiêm túc các nội dung đã thống nhất. Ngay sau lễ ký kết, các đơn vị chuyên môn của hai bên sớm thống nhất chương trình hành động, công tác chung, xác định rõ đầu mối, những hồ sơ cần hoàn thiện và các mốc đánh giá kết quả.

Ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc- Phó Chủ tịch HĐQT CC1 phát biểu tại sự kiện.

Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT CC1 tin rằng với kinh nghiệm của hai Tổng công ty cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chuyên môn sẽ tạo nền tảng để từng bước chuyển những ý tưởng hôm nay thành các đề xuất dự án có chất lượng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành năng lượng và đất nước.

Tại buổi lễ, đại diện Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, Công ty Thủy điện Quảng Trị và Ban Quản lý dự án EVNGENCO2 đã trao đổi về các nội dung phối hợp triển khai Biên bản ghi nhớ. Những ý kiến từ các đơn vị trực tiếp tham gia quản lý, vận hành và triển khai dự án góp phần làm rõ hơn các nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Biên bản ghi nhớ là dấu mốc ghi nhận sự đồng thuận và tăng cường hợp tác giữa EVNGENCO2 và CC1.

Tại buổi lễ, ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc CC1 và ông Nguyễn Xuân Diện - Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2 đã đại diện hai Tổng công ty thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, trước sự chứng kiến của lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hai doanh nghiệp và đại diện các đơn vị liên quan. Với sự đồng thuận của lãnh đạo hai Tổng công ty cùng sự tham gia của các đơn vị chuyên môn, EVNGENCO2 và CC1 tiếp tục trao đổi, phối hợp và nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong thời gian tới, hướng đến những kết quả thiết thực, hiệu quả và bền vững.