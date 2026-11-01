Tổng công ty Petrosetco (PET): Lãi 9 tháng vượt 300 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh thâm hụt nặng

Lợi nhuận quý III tăng trưởng, tiệm cận vạch đích kế hoạch năm

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ghi nhận doanh thu đạt 7.267,92 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng lớn nhất trong hoạt động kinh doanh cốt lõi là sự cải thiện của biên lợi nhuận gộp, tăng từ mức 4,6% lên 6,1%. Yếu tố này giúp lợi nhuận gộp trong kỳ bứt phá mạnh mẽ, đạt 439,72 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 69,7%.

Sự gia tăng của lợi nhuận gộp đóng vai trò là bệ đỡ vững chắc giúp doanh nghiệp hấp thụ các khoản chi phí đang phình to. Cụ thể, chi phí tài chính trong quý III tăng vọt 300,9% lên mức 159,47 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng 15,6% lên 227,08 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 75,82 tỷ đồng, tăng 25,4%. Nhờ lợi nhuận gộp tăng đủ lớn, Petrosetco báo lãi sau thuế quý III đạt 109,1 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Petrosetco cán mốc 20.347,98 tỷ đồng, tăng 43,1%. Lợi nhuận sau thuế thu về 305,57 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Năm tài chính 2026, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua mục tiêu tổng doanh thu 23.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 318,4 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện thành công 96% chỉ tiêu lợi nhuận, gần như chắc chắn sẽ hoàn thành kế hoạch tài chính của cả năm.

Dòng tiền thâm hụt kỷ lục, gia tăng dự phòng đầu tư chứng khoán

Trái ngược với kết quả kinh doanh khởi sắc, chất lượng dòng tiền của Petrosetco lại cho thấy sự mất cân đối nghiêm trọng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận mức âm 1.492,6 tỷ đồng, trầm trọng hơn con số âm 1.323 tỷ đồng của cùng kỳ. Đáng chú ý, năm 2025 trước đó, doanh nghiệp này cũng đã ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 1.388,86 tỷ đồng. Việc thiếu hụt dòng tiền hoạt động buộc công ty phải bù đắp từ dòng tiền đầu tư dương 1.207,7 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính âm 126,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng chôn vốn thể hiện rõ trên bảng cân đối kế toán. Tính tới ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Petrosetco đạt 13.165,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,9% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn phình to thêm 17,8%, đạt 5.410,2 tỷ đồng và chiếm tới 41,09% tổng tài sản. Lượng hàng tồn kho cũng tăng 16,4% lên 1.898,5 tỷ đồng. Việc vốn bị chiếm dụng và tồn kho gia tăng đã rút cạn lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp, khiến khoản mục này giảm 23,3% về mức 4.466,1 tỷ đồng.

Một điểm rủi ro khác trên báo cáo tài chính là hoạt động mang tiền đi đầu tư trên thị trường cổ phiếu. Trong 9 tháng, giá trị đầu tư chứng khoán của công ty tăng từ 332,6 tỷ đồng lên 508,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản dự phòng giảm giá cho danh mục này cũng phình to nhanh chóng từ 22,4 tỷ đồng lên 69,44 tỷ đồng. Doanh nghiệp không cung cấp phần thuyết minh chi tiết về các mã cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm cuối quý III. Áp lực tài chính của Petrosetco còn được thể hiện qua khối nợ vay ngắn hạn duy trì ở mức rất cao với 6.944,7 tỷ đồng, tương đương 236,5% tổng vốn chủ sở hữu.