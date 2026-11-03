Tổng công ty LILAMA chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật

Ngày 6/10, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 15914/BXD-PC về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Bộ Xây dựng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động cần bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật…

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao, Tổng công ty LILAMA đã tập trung quán triệt, phổ biến các nội dung cốt lõi của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng các điểm mới liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp và phổ biến pháp luật cho người lao động.

LILAMA đã phối hợp với Công đoàn, tạo điều kiện cho người lao động tại văn phòng, nhà máy, công trường tìm hiểu pháp luật; phân công đầu mối, chuẩn bị tài liệu và kế hoạch triển khai cụ thể.

Nội dung tuyên truyền bám sát đặc điểm cơ khí, chế tạo, lắp đặt, thi công xây dựng; ưu tiên quy định về hợp đồng, lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy, môi trường và đầu tư xây dựng; kịp thời cập nhật quy định mới ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người lao động.

Việc tìm hiểu pháp luật cần được vận dụng vào công việc. Người lao động phải chấp hành nội quy, quy trình, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, báo cáo kịp thời nguy cơ mất an toàn. Cán bộ quản lý, chuyên môn cần kiểm tra hồ sơ, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và cam kết hợp đồng, hạn chế sai sót, tranh chấp, rủi ro pháp lý.

Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty LILAMA đã chủ động lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp như đăng tải trên website, hệ thống nội bộ; lồng ghép trong cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề, hướng dẫn xử lý tình huống.

Thông tin đảm bảo chính xác, dễ hiểu, dễ tiếp cận; vướng mắc sẽ được tổng hợp, chuyển về bộ phận chuyên môn để giải đáp. Đặc biệt, lãnh đạo các đơn vị cần đi đầu trong việc nêu gương, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh hạn chế và biểu dương những cách làm hiệu quả.

Kết quả sẽ được tổng hợp trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ báo cáo Bộ Xây dựng thông qua Vụ Pháp chế trước ngày 25/11.