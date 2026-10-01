Tổng Công ty Đức Giang (MGG) chi trả cổ tức 15%, ước tính lợi nhuận năm 2026 tăng trưởng 5%

Chốt quyền chi trả 13,5 tỷ đồng cổ tức và kết quả kinh doanh 8 tháng

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đức Giang (mã chứng khoán MGG) vừa thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả được ấn định ở mức 15%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng. Với gần 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, công ty dự kiến phải chi khoảng 13,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt phân phối lợi nhuận này. Danh sách cổ đông nhận quyền sẽ được chốt vào ngày 13/10 và ngày thanh toán được ấn định vào 20/10/2026.

Trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Đức Giang có truyền thống duy trì việc trả cổ tức đều đặn hàng năm bằng tiền mặt với tỷ lệ dao động từ 15% đến 35%. Mức chi trả bằng tiền mặt từng đạt đỉnh 3.500 đồng mỗi cổ phiếu trong giai đoạn 2017 đến 2019. Tỷ lệ này sau đó được điều chỉnh giảm dần xuống mức 1.500 đồng mỗi cổ phiếu vào năm 2024 và duy trì ổn định cho đến hiện tại.

Đi kèm với quyết định chia cổ tức, doanh nghiệp cũng cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 8 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, tổng doanh thu của công ty đạt 1.446 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, mang về khoản lợi nhuận 21 tỷ đồng. Phân tích cơ cấu doanh thu cho thấy mảng xuất khẩu vẫn giữ vai trò chủ đạo khi đóng góp 46 triệu USD, chiếm 84% tổng tỷ trọng. Trong khi đó, doanh thu bán hàng nội địa đạt 236 tỷ đồng, chiếm 16% tỷ trọng nhưng lại ghi nhận sự tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến lợi nhuận năm 2026 tăng trưởng và kế hoạch thoái vốn tại Việt Thanh

Dựa trên nền tảng kinh doanh đạt được trong 8 tháng, ban lãnh đạo Tổng Công ty Đức Giang ước tính tổng doanh thu cả năm 2026 sẽ đạt 2.187 tỷ đồng, giảm 11% so với kết quả thực hiện của năm 2025. Mảng xuất khẩu dự kiến mang về 64 triệu USD, đóng góp 77% vào cơ cấu tổng doanh thu. Điểm sáng tiếp tục đến từ thị trường nội địa với mức doanh thu dự kiến đạt 497 tỷ đồng, gia tăng tỷ trọng lên mức 23% và ghi nhận mức tăng trưởng 11%. Nhờ sự cải thiện từ thị trường trong nước, tổng lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp dệt may ước đạt 30 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2025.

Về định hướng điều hành trong giai đoạn cuối năm, công ty sẽ làm việc trực tiếp với hai đơn vị thương mại trực thuộc để giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc cụ thể đối với nhiệm vụ thu hồi công nợ và xử lý triệt để hàng tồn kho. Trong chiến lược phát triển từ năm 2027 trở đi, doanh nghiệp xác định cần tập trung mở rộng thị trường nội địa để gia tăng quy mô doanh thu, giảm bớt sự phụ thuộc vào các đơn hàng gia công xuất khẩu.

Đối với hoạt động quản trị danh mục đầu tư, Hội đồng quản trị đã chính thức thông qua tờ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư Sản xuất Việt Thanh. Công ty sẽ tiến hành xin ý kiến chỉ đạo từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam để thực hiện các thủ tục thoái vốn theo đúng quy định pháp luật. Thêm vào đó, Hội đồng quản trị cũng thông qua dự thảo quy chế về chế độ hoạt động và chính sách thù lao đối với người đại diện phần vốn của công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp.