Tổng công ty Điện lực – TKV: Lan tỏa niềm tự hào người thợ điện

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2026), Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 vào tối ngày 19/10 vừa qua là dịp để cán bộ, công nhân và người lao động trong Tập đoàn giao lưu, thể hiện tài năng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa của ngành Than – Khoáng sản Việt Nam.

Phần tiết mục biểu diễn của CBCNV Tổng công ty Điện lực -TKV

Trong không gian ấy, phần biểu diễn của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Vinacomin Power) đưa hình ảnh những nhà máy điện, thương hiệu Tổng công ty và sắc màu văn hóa dân tộc cùng hiện diện trên sân khấu. Những người làm điện kể câu chuyện về tình yêu nghề, quê hương và niềm tự hào tập thể bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi.

Với sự kết hợp giữa ca, múa và nhạc, chương trình của Vinacomin Power mang đến nhiều sắc thái, từ trẻ trung, sôi nổi đến sâu lắng, giàu cảm xúc. Chất liệu văn hóa truyền thống hòa quyện cùng cách thể hiện hiện đại; âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật sân khấu góp phần làm nổi bật tình yêu quê hương, niềm tự hào truyền thống ngành Than và bản sắc người làm điện. Qua đó, chương trình gửi gắm tinh thần đoàn kết, tình yêu nghề và khát vọng vươn lên của cán bộ, người lao động Tổng công ty.

Hoạt động là cơ hội để người lao động giao lưu, chia sẻ, thể hiện năng lực sáng tạo

Giá trị của một hội diễn quần chúng còn nằm ở cơ hội để người lao động gặp nhau trong một vai trò khác. Sân khấu tạo thêm không gian giao lưu, chia sẻ và thể hiện năng lực sáng tạo; mỗi phần trình diễn tập thể đòi hỏi sự lắng nghe, phối hợp và trách nhiệm với phần việc chung. Đó cũng là những yếu tố cần thiết để xây dựng sự gắn kết trong doanh nghiệp.

Hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa, đời sống tinh thần của người thợ điện

Với Vinacomin Power, tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 là dịp giới thiệu đời sống tinh thần và nét đẹp của người làm điện trong mái nhà chung TKV. Từ hình ảnh nhà máy đến những sắc màu văn hóa dân tộc, các phần biểu diễn góp thêm một góc nhìn về người lao động: tận tâm với công việc, giàu cảm xúc và sẵn sàng sáng tạo.

Trong dịp kỷ niệm 90 năm truyền thống, những lời ca, điệu múa ấy góp phần nối dài niềm tự hào ngành Than, đồng thời gửi gắm tinh thần của Vinacomin Power trên hành trình tiếp tục xây dựng và phát triển.