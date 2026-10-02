Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và GEAPP trong chiến lược chuyển đổi năng lượng và phát triển lưới điện

Nghi thức ký kết giữa hai đơn vị Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và GEAPP.

Tham dự buổi lễ, về phía Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc. Về phía GEAPP có ông Biswarup Ghosh - Giám đốc Toàn cầu, Chương trình Lưới điện Tương lai; bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Giám đốc Quốc gia Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn công tác và đối tác kỹ thuật.

Lễ ký kết giữa Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Liên minh Năng lượng Toàn cầu vì Con người và Hành tinh (GEAPP)

Thỏa thuận hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - một Tổng công ty Điện lực mạnh và luôn không ngừng đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu vận hành lưới điện thông minh (Smart Grid) nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ tập trung triển khai các sáng kiến trọng tâm như: xây dựng Sáng kiến "Lưới điện Tương lai" (GoTF), ứng dụng mô hình Bản sao số (Digital Twin), quản lý hiệu quả nguồn năng lượng phân tán (DER), hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) và thúc đẩy các giải pháp tài chính - kỹ thuật hướng tới mục tiêu Net Zero.

Ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: " Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là đơn vị tiên phong phát triển lưới điện thông minh tại siêu đô thị lớn nhất cả nước. Thông qua sự đồng hành và hỗ trợ quý báu từ GEAPP, chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ cùng nhau triển khai hiệu quả các giải pháp tiên tiến như Sáng kiến Lưới điện Tương lai (GoTF), mô hình Bản sao số (Digital Twin) và quản lý hiệu quả năng lượng phân tán (DER). Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cam kết huy động nguồn lực tốt nhất để hiện thực hóa các nội dung hợp tác, giữ vững an ninh năng lượng và góp phần quan trọng đưa phát thải ròng về bằng không (Net Zero) vào năm 2050.".

Ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các công nghệ được áp dụng tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Thành phố Hồ Chí Minh với đoàn công tác của GEAPP.

Về phía Liên minh Năng lượng Toàn cầu vì Con người và Hành tinh, Bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam cũng bày tỏ: "Hiện đại hóa lưới điện cần bắt đầu từ việc hiểu rõ nhu cầu vận hành hiện tại của các đơn vị điện lực, đồng thời chuẩn bị những năng lực cần thiết khi hệ thống năng lượng tiếp tục phát triển. Thông qua hợp tác này, kinh nghiệm vận hành thực tiễn của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được kết hợp với chuyên môn của Global Energy Alliance trong các lĩnh vực hiện đại hóa, số hóa lưới điện và lưu trữ năng lượng, qua đó xác định các lĩnh vực ưu tiên và giải pháp phù hợp. Sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao tính linh hoạt và độ tin cậy của hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và thay đổi của Thành phố Hồ Chí Minh.".

Lễ ký kết đã thành công tốt đẹp, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Liên minh Năng lượng Toàn cầu vì Con người và Hành tinh, nhằm đóng góp thiết thực vào chiến lược chuyển đổi năng lượng xanh và bền vững của Việt Nam.