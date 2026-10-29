Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết

Ngày 28-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Cam Ranh phối hợp với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Bình An, trú Tổ dân phố Hòa Bình, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ngôi nhà được Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) hỗ trợ 70 triệu đồng, góp phần giúp gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Gia đình bà Trương Thị Bình An thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ngôi nhà bà đang sinh sống đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Trước hoàn cảnh trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Cam Ranh đã vận động và được EVNCPC hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình. Nguồn kinh phí hỗ trợ không chỉ góp phần cải thiện điều kiện nhà ở mà còn là sự động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin và động lực để gia đình bà vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Công ty Điện lực Khánh Hòa thay mặt Tổng Công ty Điện lực miền Trung trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Bình An.

Trong những năm qua, EVNCPC và KHPC đã tích cực phối hợp với các địa phương triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như: Hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Năm 2026, EVNCPC tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 65 căn nhà Đại đoàn kết tại 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, trong đó có Khánh Hòa.

Việc khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Bình An tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đồng hành của EVNCPC và KHPC đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương. Mỗi mái nhà được xây dựng không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.