Trước đó, Hội đồng nghiệm thu EVNCPC do ông Lê Hữu Danh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, làm Chủ tịch Hội đồng, phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai và Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung tổ chức nghiệm thu công trình. Dự án do EVNCPC làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung trực tiếp quản lý thực hiện và Công ty Điện lực Gia Lai tiếp nhận quản lý, vận hành.

Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Gia Lai tại TBA 110kV Cát Nhơn sau khi công trình được đóng điện thành công.

Được xây dựng tại xã Xuân An, tỉnh Gia Lai, TBA 110kV Cát Nhơn có quy mô lắp đặt một máy biến áp công suất 40MVA, cấp điện áp 115/23kV, đồng thời dự phòng vị trí để lắp đặt máy biến áp thứ hai khi nhu cầu phụ tải tăng cao. Hệ thống phân phối điện 110kV và 22kV được đầu tư đồng bộ, bảo đảm khả năng truyền tải và phân phối điện ổn định.

Đáng chú ý, dự án còn xây dựng mới hai mạch đường dây 110kV với tổng chiều dài 12,25km, kết nối TBA 110kV Cát Nhơn với các tuyến đường dây 110kV Đống Đa – Cát Nhơn và Cát Nhơn – Nhà máy điện gió Phương Mai 3. Việc đầu tư đồng bộ trạm biến áp và đường dây đấu nối góp phần tăng cường liên kết lưới điện, nâng cao khả năng hỗ trợ cấp điện giữa các khu vực.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành

Một trong những điểm đáng chú ý của công trình là việc được trang bị hệ thống điều khiển, giám sát và đo đếm từ xa; hệ thống SCADA, giám sát an ninh cùng hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động. Các hệ thống được kết nối với Trung tâm Điều khiển Công ty Điện lực Gia Lai, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung và các ban chức năng của EVNCPC.

Việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ giúp nâng cao khả năng giám sát tình trạng thiết bị, kiểm soát vận hành và xử lý nhanh các tình huống bất thường, sự cố trên lưới điện. Qua đó, giảm sự phụ thuộc vào thao tác trực tiếp tại hiện trường, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành công trình.

Theo EVNCPC, việc đưa TBA 110kV Cát Nhơn vào hoạt động sẽ góp phần bảo đảm nguồn điện phục vụ Cụm công nghiệp Cát Nhơn và các khu vực phụ tải thuộc các xã Xuân An, Đề Gi, Tuy Phước Đông. Đây là những địa bàn có nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh ngày càng tăng, đòi hỏi hạ tầng điện lực phải được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các đơn vị trao đổi, phối hợp triển khai công tác đóng điện và vận hành công trình

Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Không chỉ bổ sung nguồn cấp điện, công trình còn góp phần giảm bán kính cấp điện của lưới điện 22kV, cải thiện chất lượng điện áp và giảm tổn thất điện năng. Đặc biệt, việc tăng cường liên kết giữa các trạm biến áp 110kV trong khu vực giúp nâng cao khả năng hỗ trợ cấp điện khi xảy ra sự cố, bảo đảm vận hành hệ thống theo tiêu chí N-1.

Đây là tiêu chí quan trọng trong quy hoạch, vận hành hệ thống điện, nhằm bảo đảm hệ thống vẫn có thể duy trì cung cấp điện an toàn khi xảy ra sự cố đối với một phần tử đơn lẻ. Nhờ đó, độ tin cậy cung cấp điện được nâng lên, hạn chế nguy cơ gián đoạn điện trên diện rộng, nhất là tại các khu vực tập trung hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc nghiệm thu, đóng điện thành công TBA 110kV Cát Nhơn và các hạng mục đấu nối đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn thiện hạ tầng điện lực tại Gia Lai. Công trình không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt về năng lực cung cấp điện mà còn tạo nền tảng để đáp ứng nhu cầu phụ tải trong tương lai, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Kết quả này cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của EVNCPC, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung, Công ty Điện lực Gia Lai cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, thí nghiệm và những lực lượng liên quan. Việc đưa công trình vào vận hành đúng mục tiêu góp phần từng bước xây dựng hệ thống điện đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công Hạnh