Tổng công ty Điện lực miền nam: Chủ động đối thoại, giải quyết kiến nghị của cử tri

Công nhân ngành điện miền nam hướng dẫn các thủ tục về điện cho người dân. (Ảnh: EVNSPC)

Lắng nghe để thấu hiểu ý kiến cử tri

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các đơn vị thuộc EVNSPC đã tiếp thu, giải đáp trực tiếp 22 kiến nghị của cử tri tại 5 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau và Đồng Tháp.

Các nội dung kiến nghị tập trung vào các vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh như: công tác đầu tư xây dựng lưới điện, phát quang hành lang an toàn đường dây, di dời hạ tầng điện, cơ chế giá điện và định mức tiêu thụ, thủ tục đăng ký sử dụng điện, chính sách thuế giá trị gia tăng,... Toàn bộ các phản ánh đều được ngành điện giải đáp rõ, đưa ra phương án xử lý cụ thể và đạt sự thống nhất cao với cử tri cũng như các Đại biểu Quốc hội.

Ông Thái Minh Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: EVNSPC)

Làm việc trực tiếp với Đoàn Đại biểu Quốc hội các địa phương, các Công ty Điện lực đã báo cáo đầy đủ tình hình cung ứng điện, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tiết kiệm điện; đồng thời thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội bên cạnh việc đánh giá cao nỗ lực của ngành điện trong xây dựng hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng, cũng đồng thời ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của ngành điện miền nam.

Các đại biểu cho biết sẽ tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện thể chế liên quan ngành điện tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, đồng thời chuyển thông tin đến Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để phối hợp tháo gỡ, giải quyết.

Cầu thị, minh bạch để giữ vững niềm tin khách hàng

Thời gian qua, nhằm bảo đảm sự công khai, minh bạch và hài lòng khách hàng trong quá trình cung ứng điện, công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân cũng được EVNSPC triển khai hiệu quả.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC đã phối hợp các đơn vị điện lực tiếp nhận, giải quyết dứt điểm 24 trường hợp phản ánh (gồm 19 phản ánh qua mạng xã hội và 5 phản ánh qua thư, email) về các vấn đề: hóa đơn tiền điện tăng cao, hoài nghi sai số công tơ, lịch ngừng cấp điện và chất lượng dịch vụ.

Với tinh thần chủ động, kiểm tra minh bạch và đối soát dữ liệu thực tế, 100% khách hàng sau khi được giải trình đều thấu hiểu, đồng thuận và tự nguyện gỡ bỏ các bài đăng nghi vấn trên mạng xã hội.

EVNSPC cũng tăng cường giới thiệu, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng EVN CSKH để chủ động giám sát chỉ số tiêu thụ điện hằng ngày; số tổng đài chăm sóc khách hàng 1558, hoạt động 24/7 khi khách hàng cần hỗ trợ bất kỳ dịch vụ nào về điện.

Việc đồng hành chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội tại các địa phương, kết hợp xử lý thấu đáo từng phản ánh nhỏ nhất của người dân là minh chứng rõ nét cho quan điểm và cam kết xuyên suốt của EVNSPC: Luôn công khai, minh bạch, lắng nghe và lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho chất lượng dịch vụ.