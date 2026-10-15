Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trúng đấu giá đầu số 075

Vietnam Post vừa trúng đấu giá đầu số 075. Ảnh: BĐVN

Sáng 15-10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động 75, tương ứng đầu số thuê bao 075.

Như vậy, Vietnam Post có đầu số riêng 075, từ đó có thêm nền tảng mở rộng dịch vụ viễn thông di động, bổ sung mảnh ghép kết nối vào hệ sinh thái gồm bưu chính, phân phối, tài chính, hành chính công và dịch vụ số.

Đây là đầu số di động 10 số được đưa ra đấu giá theo quy định của cơ quan quản lý, góp phần bổ sung nguồn tài nguyên kho số để đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao và các dịch vụ số trong giai đoạn mới.

Đầu số 075 từng là mã vùng điện thoại cố định của tỉnh Bến Tre cũ. Sau đợt quy hoạch năm 2017, mã vùng cố định của tỉnh đổi từ 075 sang 0275, giải phóng mã 75 cho mục đích khác.

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng đã thông báo đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động H2H 75. H2H, chỉ dịch vụ liên lạc giữa người với người, còn "mã mạng di động" dùng để nhận diện nhà mạng trong hệ thống viễn thông. Theo đó đầu số 075 được xác định có khởi điểm 2,5 tỷ đồng.

Thông tin từ Vietnam Post, tận dụng lợi thế mạng lưới phục vụ rộng khắp trên toàn quốc, trong thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, phát triển sản phẩm, gói cước và hệ thống phân phối, hướng tới việc mang đến những dịch vụ viễn thông thuận tiện, đa dạng cho khách hàng…

Trước đó, ngày 15-8, mạng Pottel của Vietnam Post bắt đầu cung cấp sim du lịch (sim data) cho du khách nước ngoài.