Tổng công ty Ba Son đặt ky đóng mới tàu A3, A4

Dự buổi lễ có: Chuẩn đô đốc Hoàng Lương Ngọc, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; cùng đại diện cơ quan chức năng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; Tổng Công ty Ba Son và các đơn vị liên quan.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Báo cáo tại buổi lễ, Đại tá Phan Văn Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Ba Son, nhấn mạnh: Lễ đặt ky đóng mới tàu A3, A4 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Tổng công ty Ba Son trong hành trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hiện đại hóa ngành đóng tàu quốc phòng Việt Nam. Những năm qua, Tổng công ty Ba Son rất vinh dự, tự hào khi được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao thực hiện nhiều dự án đóng mới tàu quân sự có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ và chất lượng cao cho Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Cục Dân quân tự vệ và các Quân khu tuyến biển.

Đại tá Phan Văn Bình cho biết: Ngay sau khi được giao nhiệm vụ đóng mới loạt tàu cho Quân chủng Hải quân, Tổng công ty Ba Son đã tập trung cao độ mọi nguồn lực cho công tác chuẩn bị, từ hoàn thiện hồ sơ thiết kế, quy trình công nghệ, dự trù vật tư, phương án thi công, đến bố trí nhân lực, mặt bằng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Sau lễ khởi công đóng mới tàu A3, A4 (8-4-2026), Tổng công ty đã dồn toàn lực, bắt tay ngay vào triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất, đến nay tổng khối lượng thi công của 2 tàu A3, A4 ước đạt 16%, phần thân vỏ ước đạt 38% và đạt yêu cầu tiến độ so với kế hoạch đã đặt ra. Đến thời điểm này, theo hồ sơ, báo cáo của các cơ quan chức năng, kết luận của Thủ trưởng các cấp, mọi điều kiện cần thiết để đặt ky tàu A3, A4 đã hoàn toàn sẵn sàng, khẳng định năng lực, quyết tâm và tinh thần chủ động của Tổng công ty Ba Son trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm chuông phát lệnh đặt ky tàu A3, A4.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách đánh giá cao năng lực và thành tích đạt được của Tổng Công ty Ba Son trong thực hiện nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa tàu quân sự; đồng thời ghi nhận, biểu dương Tổng Công ty Ba Son đã nỗ lực, cố gắng trong công tác chuẩn bị, bảo đảm nhân lực và vật lực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan để tổ chức thi công các tàu quân sự đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ đóng mới các tàu quân sự cho Quân chủng Hải quân, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách đề nghị Tổng công ty Ba Son xác định việc triển khai đóng mới các tàu A3, A4 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; quyết liệt tổ chức thi công, điều độ sản xuất, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật tư, máy móc, trang thiết bị công nghệ, nhân lực, công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,...; chủ động thích ứng, đổi mới tư duy, cách làm, quyết tâm hoàn thành với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất. Tập trung mọi nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, cơ quan đăng kiểm, các cơ quan chức năng liên quan để tổ chức đóng tàu bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra; lưu trữ, quản lý chặt chẽ các hồ sơ, tài liệu trong quá trình thi công; tuân thủ các quy định hiện hành về bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, quyết tâm khắc phục khó khăn, kịp thời tháo gỡ các khâu thắt, điểm nghẽn để đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ; kịp thời báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, chủ đầu tư các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có) để kịp thời xem xét, giải quyết…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ đặt ky.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách cũng bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của Tổng công ty Ba Son sẽ hoàn thành đóng mới tàu A3, A4 đạt chất lượng, tiến độ đề ra, sớm hoàn thành bàn giao cho Quân chủng Hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.