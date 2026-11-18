Ngày 4/12 tới đây, Tổng công ty 36 - CTCP (mã ck: G36) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 24/12 tại Hà Nội. Tuy nhiên nội dung cuộc họp hiện chưa được công bố.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, G36 ghi nhận doanh thu 300 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỷ đồng, tăng 15,5% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của G36 đạt 741,1 tỷ đồng, giảm 38,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 39,57 tỷ đồng, giảm 5,2%.

Năm 2026, G36 đặt mục tiêu doanh thu 1.875,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27,69 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, G36 đã hoàn thành 142,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong khi lợi nhuận vượt kế hoạch, quy mô nợ vay của G36 tiếp tục tăng. Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp đạt 1.282,2 tỷ đồng, tăng 28,2% so với đầu năm. Khoản nợ vay này tương đương 110,5% vốn chủ sở hữu của G36. Trong đó, nợ vay ngắn hạn ở mức 746,04 tỷ đồng và nợ vay dài hạn 536,17 tỷ đồng.