Tổng công ty 319 khởi công dự án nhà ở xã hội Tây Cổ Loa

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Theo Quyết định số 71 ngày 8-1-2026 của UBND thành phố Hà Nội, Tổng công ty 319 được giao làm Chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Tây Cổ Loa tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư 893,5 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích 10.617 m2, gồm 2 tòa nhà cao 9 tầng và 1 tầng hầm, với 427 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho 1.323 người.

Với quy mô lớn, dự án đặt ra yêu cầu cao về quản lý, tổ chức thi công, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai Tổng công ty 319 triển khai tại Đông Anh, sau Dự án Nhà ở xã hội Uy Nỗ khởi công tháng 12-2024, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 11-2026.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Phan Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty 319 nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tạo điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và Thủ đô.

Đại tá Phan Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty 319 phát biểu tại lễ khởi công.

Để bảo đảm dự án triển khai đúng mục tiêu đề ra, Tổng công ty 319 cam kết huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Tổng công ty phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình cho khách hàng trước 6 tháng so với tiến độ quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp thi công chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm, gây lãng phí hoặc mất an toàn do nguyên nhân chủ quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Trong quá trình triển khai, Tổng công ty 319 sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của địa phương. Công tác tiếp nhận hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội cũng được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định.