Tông chết người do không chú ý quan sát

Cơ quan Công an khởi tố bị can đối với Vũ Thị Văn Cúc.

Khi lưu thông đến đoạn qua thôn Sơn Bình (xã Kỳ Thượng), do không chú ý quan sát, Cúc đã điều khiển xe mô-tô va chạm với chị N.T.Q (1972, trú xã Kỳ Thượng) đang đi bộ qua đường, khiến chị Q. tử vong. Căn cứ những chứng cứ, tài liệu liên quan, ngày 11-11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc để điều tra về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.