Tổng Biên tập Crabit Kidbooks được lựa chọn làm giám khảo giải thưởng Hans Christian Andersen 2028

Tổng Biên tập Lê Thu Phương Quỳnh. (Ảnh: Crabit Kidbooks)

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam và Đông Nam Á có đại diện tham gia Hội đồng giám khảo của giải thưởng này, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với sự hiện diện của khu vực trong đời sống văn học thiếu nhi quốc tế.

Chị Lê Thu Phương Quỳnh là chuyên gia xuất bản sách thiếu nhi, có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản, biên tập, dịch thuật và phát triển khả năng đọc viết. Hiện chị đồng thời đảm nhiệm vai trò Quản lý Chương trình Phát triển Năng lực Đọc viết Toàn cầu tại Room to Read, phụ trách chiến lược biên tập và các sáng kiến xuất bản tại Việt Nam, Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Palestine; và là Tổng Biên tập của Crabit Kidbooks, một đơn vị xuất bản tại Việt Nam cũng như là cố vấn của Lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam.

Giới thiệu về tác giả Lê Thu Phương Quỳnh trên trang của Hội đồng Sách Thiếu nhi Quốc tế Việt Nam (VBBY).

Chị đã sáng tác hoặc đồng sáng tác 9 cuốn sách thiếu nhi, đồng thời dịch 10 cuốn sách tranh quốc tế từ tiếng Anh và tiếng Pháp sang tiếng Việt. Chị cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn dành cho tác giả, họa sĩ minh họa và biên tập viên tại nhiều quốc gia châu Á.

Chị Lê Thu Phương Quỳnh không chỉ là người đứng sau quá trình tuyển chọn, biên tập và phát triển những cuốn sách dành cho trẻ em, mà còn là tác giả của những tựa sách được nhiều bạn đọc yêu mến như “Tủ sách đầu đời của bé”, “Đi ngủ nào bé ngoan ơi”, “Tết là nhất”, “Hẹn mùa tết ngọt”, “Vương miện của mặt trời”…

Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sách thiếu nhi, chị đại diện cho một góc nhìn chuyên môn được hình thành từ thực tiễn xuất bản và phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam. Bà thông thạo nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ý cũng như sự thấu hiểu sâu sắc cho văn chương Việt Nam.

Trước đó, bà cũng từng có thời gian học Thạc sĩ Văn học Châu Âu tại ba quốc gia Châu Âu theo chương trình học bổng Thạc sĩ Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM). Năm 2024, bà là người Việt Nam thứ hai nhận được học bổng nghiên cứu của Thư viện Thanh niên quốc tế (International Youth Library), Munich, Đức.

Hội đồng giám khảo năm 2028 gồm 10 chuyên gia đến từ nhiều quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu văn học thiếu nhi, xuất bản, minh họa, dịch thuật, thư viện và phát triển văn hóa đọc. Việc một chuyên gia Việt Nam góp mặt trong hội đồng là sự ghi nhận đối với năng lực cá nhân, mở ra cơ hội đóng góp kinh nghiệm và góc nhìn từ Việt Nam, Đông Nam Á vào quá trình đánh giá, tôn vinh những thành tựu của văn học thiếu nhi thế giới.

Năm nay ghi dấu ấn đặc biệt của văn học thiếu nhi Việt Nam tại giải thưởng Hans Christian Andersen khi có hai tác giả là Nguyễn Hữu Quỳnh Hương và họa sĩ minh họa Tạ Huy Long ứng cử tranh giải ở hai hạng mục Viết và Minh họa, cùng sự hiện diện của giám khảo Lê Thu Phương Quỳnh.