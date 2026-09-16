Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam thăm, động viên đội tuyển cầu mây trước ngày lên đường dự ASIAD 20

Chuyến thăm diễn ra trong những ngày đội tuyển cầu mây Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào hành trình tranh tài tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. Theo kế hoạch, ngày 18/9, 25 thành viên của đội tuyển sẽ lên đường sang Nhật Bản tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 - ASIAD 20.

TS, Nhà báo Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam trao đổi với HLV Trần Thị Vui về công tác chuẩn bị của đội tuyển cầu mây Việt Nam trước ngày lên đường tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia, TS, Nhà báo Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã gặp gỡ huấn luyện viên và các vận động viên; ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện tập luyện cũng như công tác chuẩn bị chuyên môn của toàn đội trước ngày lên đường.

Gửi lời chúc tới các huấn luyện viên, vận động viên, TS, Nhà báo Vũ Hoài Nam bày tỏ mong muốn các thành viên đội tuyển tiếp tục giữ vững tinh thần, bản lĩnh, sự tự tin và đoàn kết; thi đấu hết mình, phát huy truyền thống của cầu mây Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Theo TS, Nhà báo Vũ Hoài Nam, phía sau mỗi vận động viên bước ra đấu trường quốc tế là cả một quá trình rèn luyện bền bỉ, những nỗ lực và sự hy sinh thầm lặng; đồng thời là niềm tin, sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với màu cờ, sắc áo Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu thành tích, các vận động viên cần giữ tâm thế vững vàng, thi đấu trung thực, cao thượng, phát huy tinh thần thể thao và lan tỏa hình ảnh đẹp của con người Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Sự thăm hỏi, động viên của Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam ngay trước thời điểm đội tuyển lên đường là nguồn cổ vũ tinh thần thiết thực đối với các huấn luyện viên, vận động viên sau thời gian dài tập trung tập luyện với cường độ cao, tiếp thêm động lực để toàn đội tự tin bước vào những cuộc tranh tài sắp tới.

TS, Nhà báo Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam nhận những tràng pháo tay cảm ơn từ các vận động viên đội tuyển cầu mây Việt Nam sau những lời thăm hỏi, động viên trước ngày lên đường tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Cầu mây là một trong những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam tại đấu trường châu lục. Tại ASIAD 19, đội tuyển cầu mây đã xuất sắc mang về Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Thành tích này tiếp tục tạo động lực để các vận động viên hướng tới ASIAD 20 với quyết tâm phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu và truyền thống của cầu mây Việt Nam.

Trước giờ xuất phát, những lời thăm hỏi, động viên và gửi gắm niềm tin tới đội tuyển là nguồn tiếp sức để các vận động viên thêm vững vàng, tự tin bước vào đấu trường châu lục với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và khát vọng cống hiến vì màu cờ, sắc áo Việt Nam.