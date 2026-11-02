Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tiếp đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Toàn cảnh buổi đón tiếp và làm việc giữa Báo Nhân Dân và Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hai bên đã cùng thảo luận về bức tranh truyền thông số, cơ hội và thách thức từ trí tuệ nhân tạo (AI), chiến lược chuyển đổi số báo chí và công tác chuẩn bị truyền thông cho Năm APEC 2027.

Đoàn công tác phía Hoa Kỳ do bà Camille Dawson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực phụ trách Cục Truyền thông công chúng toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của bà Carly Harp, trợ lý của bà Dawson.

Về phía Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có sự tham dự của bà Mary Beth Polley, Tham tán phụ trách Văn hóa thông tin; ông Jamie Dragon, Người phát ngôn Đại sứ quán; và bà Ngô Thị Ngọc Châu, Cán bộ phòng Văn hóa thông tin.

Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân tại buổi làm việc. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại buổi làm việc, bà Camille Dawson cho biết đây là chuyến công tác đầu tiên của bà tới Việt Nam trên cương vị Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực. Mục đích chính của chuyến công tác là phối hợp triển khai chương trình tập huấn chung nhằm chuẩn bị công tác truyền thông xoay quanh sự kiện quốc tế APEC 2027 do Việt Nam đăng cai. Bà Camille Dawson bày tỏ mong muốn tìm hiểu thực tế bức tranh truyền thông Việt Nam và những tác động của công nghệ mới.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nhấn mạnh APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng. Báo Nhân Dân đang tích cực chuẩn bị và dự kiến ra mắt Chuyên trang thông tin điện tử về APEC 2027 vào cuối năm nay, nhằm cung cấp dữ liệu đa dạng, quảng bá hình ảnh một Việt Nam an toàn, hòa bình, thân thiện, tăng trưởng nhanh và là điểm đến lý tưởng cho đầu tư, cũng như du lịch.

Thảo luận về thực trạng ngành báo chí, hai bên đã cùng chia sẻ những thách thức trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết việc người đọc chuyển sang sử dụng các trợ lý AI để tổng hợp tin tức đã khiến trang báo chính thống bị ảnh hưởng về số lượng bạn đọc tiếp cận, đồng thời nhấn mạnh sự xuất hiện của nguy cơ xâm phạm bản quyền trí tuệ khi các nền tảng số tự do thu thập tin tức chính thống để kinh doanh mà cơ quan báo chí không nhận được sự chia sẻ quyền lợi.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao đổi về những thách thức đối với ngành báo chí truyền thống trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chia sẻ chung góc nhìn trong vấn đề này, bà Camille Dawson nhận định việc bảo vệ bản quyền nội dung và thương hiệu báo chí cũng là những vấn đề mà Chính phủ và các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đang tìm kiếm giải pháp hiện nay.

Mặt khác, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định công nghệ cũng mang lại cơ hội lớn để đổi mới. Tòa soạn đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số với mục tiêu đạt 100% chuyển đổi số báo chí vào năm 2030. Việc ứng dụng AI đã giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và phát triển các sản phẩm báo chí dữ liệu, báo chí tương tác dưới nhiều hình thức khác nhau, tiếp cận tới nhiều loại độc giả riêng biệt.

Tuy nhiên, Báo Nhân Dân khẳng định nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo đảm vai trò của con người trong quy trình ứng dụng công nghệ. AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ thu thập và xử lý thông tin, tuyệt đối không được sử dụng để viết bài hoàn chỉnh hay tạo ra các nội dung sai lệch, hình ảnh giả mạo.

Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ bản quyền trí tuệ và định giá giá trị thương hiệu cho các cơ quan báo chí chính thống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nhằm mở rộng tệp độc giả quốc tế và thích ứng với bối cảnh mới, Báo Nhân Dân đã ứng dụng thuật toán tối ưu hóa AI sáng tạo và mở rộng các phiên bản ngôn ngữ như tiếng Hàn, tiếng Nhật, Khmer và Lào. Trong đó, phiên bản tiếng Hàn hiện thu hút tới 60% lượng truy cập trực tiếp từ Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cũng là cơ quan tiên phong trong đa dạng hóa hoạt động báo chí, trong đó có các chương trình tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các nhà báo, hay như những đại nhạc hội quy mô hàng chục nghìn khán giả. Những sự kiện này góp phần quảng bá hình ảnh của tờ báo và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bà Camille Dawson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực phụ trách Cục Truyền thông công chúng toàn cầu (Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ). (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bà Camille Dawson đặc biệt ấn tượng trước sự đổi mới sáng tạo của Báo Nhân Dân khi biết về sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ghi nhận gần 1,8 triệu người tham gia, đạt kỷ lục Guinness đóng góp hơn 10 tỷ bước chân. Bà đánh giá đây là một chiến lược quảng bá thương hiệu xuất sắc và nhấn mạnh rằng độc giả hiện đại luôn kỳ vọng những trải nghiệm tương tác cao với báo chí như những mô hình này.

Buổi làm việc giữa Báo Nhân Dân cùng đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã khẳng định vai trò không thể thay thế của báo chí chính thống trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển bùng nổ.

Bà Camille Dawson đánh giá cao các hoạt động quảng bá thương hiệu Báo Nhân Dân, cũng như sự sáng tạo trong tìm tòi cách tiếp cận, mở rộng độc giả, đặc biệt là người đọc trẻ và quốc tế. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bà Camille Dawson kỳ vọng báo chí hai nước sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hợp tác truyền thông và trao đổi chuyên môn trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng vững chắc cho việc quảng bá thương hiệu quốc gia ra thế giới.