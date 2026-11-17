Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thay ông Nguyễn Tiến Thanh.

Theo quyết định, ông Lâm được điều động đến công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, được điều động làm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Thế Đại

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979, quê Hà Nội, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có trình độ cử nhân báo chí và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động, ông từng giữ chức Phó tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, sau đó được bổ nhiệm làm Tổng biên tập từ ngày 13/2/2018.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành sách giáo khoa cùng các ấn phẩm phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu trên cả nước.