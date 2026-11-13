Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. (Nguồn: TTXVN)

Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đón tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla sang thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm 2026. Đây là minh chứng cho sự coi trọng đặc biệt, tình cảm gắn bó, thủy chung, trong sáng và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba trên tất cả các kênh và lĩnh vực hợp tác. Đồng thời, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ, sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em; kiên định lập trường kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em. (Nguồn: TTXVN)

Đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước Cuba luôn trân trọng và mong muốn củng cố, thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng chí bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ của Việt Nam dành cho Cuba thời gian qua; nhấn mạnh thành công của công cuộc Đổi mới tại Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Cuba.

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi và thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với bối cảnh mới của mỗi nước và tình hình quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng và đổi mới, phát triển đất nước. Hai bên khẳng định quan hệ đồng chí, anh em giữa hai Đảng là nền tảng quan trọng để củng cố sự tin cậy chiến lược giữa Việt Nam và Cuba.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cơ chế hợp tác, đối thoại đã thiết lập, đồng thời thực hiện các chương trình, dự án hợp tác đã thống nhất.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. (Nguồn: TTXVN)

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần phát huy những kết quả đạt được, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo và dược phẩm, góp phần giúp Cuba từng bước vượt qua khó khăn. Đồng thời, Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước liên doanh, đầu tư tại Cuba.

Đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla khẳng định Đảng, Chính phủ Cuba luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực có tiềm năng như sản xuất hàng tiêu dùng, y tế, dược phẩm và du lịch.

Cuba mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ Việt Nam-Cuba, qua đó tiếp nối và phát huy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai nước.

Kết thúc buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông qua Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba gửi lời chào và thăm hỏi thân thiết tới đồng chí Lãnh tụ Cách mạng, Đại tướng Raúl Castro, đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba.