Tổng Bí thư dự và phát biểu tại cuộc gặp thế hệ trẻ Việt Nam-Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu trước đông đảo thanh niên hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước đã được các vị lãnh tụ cách mạng tiền bối José Martí, Hồ Chí Minh, Fidel Castro, các thế hệ lãnh đạo Cuba và Việt Nam dày công vun đắp.

Chính Anh hùng dân tộc José Martí là người đầu tiên gieo mầm cho những tình cảm anh em thân thiết giữa hai dân tộc qua tác phẩm “Một cuộc dạo chơi trên mảnh đất những người An Nam”, trong Tạp chí “Tuổi vàng” dành cho thiếu nhi Cuba từ cuối thế kỷ XIX. Tổng Tư lệnh Fidel Castro, người học trò và người kế tục xuất sắc nhất tư tưởng của Martí, đã khẳng định Việt Nam và Cuba, tuy về mặt địa lý cách nhau nửa vòng trái đất nhưng có rất nhiều điểm tương đồng. Tình hữu nghị anh em giữa hai nước đã được sinh ra và lớn lên trong sự tương đồng lịch sử của hai dân tộc cùng đấu tranh chống kẻ thù chung.

Hơn nửa thế kỷ qua, kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960), hai dân tộc đã luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và ngày nay luôn sát cánh bên nhau vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Đây thực sự là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết anh em, trước sau như một, mối quan hệ đã trở thành biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá mà hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba luôn giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, biết ơn sâu sắc sự ủng hộ mạnh mẽ và sự giúp đỡ chí tình mà Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.

Tình đoàn kết thủy chung, trong sáng, đầy tinh thần quốc tế cao cả đó của Cuba được thể hiện vô cùng sinh động ở những câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, “Trong hòa bình, Cuba sẵn sàng đổ mồ hôi để góp phần xây dựng lại Việt Nam mười lần to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn”. Về phần mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà”. Và ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng CNXH của đất nước Cuba cách mạng, Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng Hòn đảo tự do, Tổ quốc của một dân tộc bất khả chiến bại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường lịch sử của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba, chúng ta có quyền tự hào về mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Lý tưởng của chúng ta đã hòa quyện vào nhau và trái tim của chúng ta đã đập cùng một nhịp. Đó thực sự là tài sản vô giá của hai đảng và nhân dân hai nước chúng ta”.

Vui mừng nhận thấy, trong suốt những năm qua, quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, phát triển, Tổng Bí thư mong rằng, thế hệ trẻ Việt Nam-Cuba sẽ gìn giữ và viết tiếp những trang mới, làm cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác anh em Việt Nam-Cuba ngày càng sâu sắc, bền chặt và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Đặt trọn niềm tin yêu vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, Tổng Bí thư chỉ rõ: Thế hệ trẻ ngày nay có sứ mệnh lịch sử hết sức lớn lao là kế tục trung thành, xứng đáng sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước, tiếp bước thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước. Bởi vậy, thế hệ trẻ cần không ngừng bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn cố gắng học hỏi, lao động, sáng tạo và cống hiến.

Tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thiết thực nhằm chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đóng góp ngày càng hiệu quả cho sự phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư tin tưởng rằng với tinh thần xung kích, sáng tạo, với nhiệt huyết tràn đầy, nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ Việt Nam-Cuba sẽ kế thừa xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, luôn đi đầu trong sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của mỗi nước, đóng góp cho quan hệ hai nước ngày càng đơm hoa, kết trái.

Tán thành với quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu với thanh niên hai nước, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermudez, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba chia sẻ, tuổi thanh xuân của ông đã được trải nghiệm tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh với nhiệm vụ làm chuyên gia. Đó là thế hệ của những con người sống trong thời gian Cuba và Việt Nam phải chiến đấu chống lại sự tấn công dữ dội nhất của đế quốc. Đối với các bạn thanh niên có mặt trong hội trường này, đó là lịch sử và những sự kiện mà ông, bà, bố, mẹ nhớ và kể lại.

Đối với hai nước Việt Nam và Cuba, đào tạo thanh niên là một trong những nhiệm vụ chính, phải truyền đạt để lịch sử hào hùng của dân tộc là cảm hứng cho thanh niên, từ đó có ý thức trách nhiệm bảo vệ các giá trị trường tồn của độc lập, tự do mà thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng xương máu của mình. Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermudez tin tưởng chắc chắn tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa hai nước sẽ được các thế hệ hiện tại và tương lai giữ gìn như một tài sản quý báu của hai dân tộc.

Tại đây, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu, đoàn kết và hợp tác giữa thanh niên hai nước trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Díaz-Canel Bermudez đã trao Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam tặng 5 quân nhân Cuba đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ghi nhận những cống hiến của các chuyên gia quân sự Cuba trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung hiếm có giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

(theo TTXVN)