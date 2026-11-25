Phát biểu tại hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, thăm hỏi, chúc sức khỏe những người bị thương trong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nhân Dân)

“Đề nghị thành phố sớm ổn định cuộc sống, nơi ăn, nơi ở, nơi sinh hoạt cho bà con Nhân dân và tiếp tục kiểm tra, củng cố, đảm bảo an toàn các khu dân cư”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhắc đến vụ cháy xảy ra chiều 24/11 trên phố Hàng Thiếc (phường Hoàn Kiếm), bày tỏ tiếc nuối trước những vụ cháy, nổ liên tiếp gây thiệt hại và khiến người dân bất an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đây cũng là vấn đề được cử tri quan tâm, những vấn đề khiến người dân chưa an tâm phải được tập trung xử lý.

“Công việc thì rất nhiều, nhưng tôi mong các đồng chí tiếp tục, không thể để những hiện tượng như thế này được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Sáng 24/11, vụ nổ xảy ra tại số nhà 110B-E4, tập thể Vĩnh Hồ, phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP Hà Nội) đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Sức ép lớn khiến công trình đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà dân xung quanh bị hư hỏng.

Công an TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân vụ nổ được xác định là do rò rỉ khí gas. Khí gas kết hợp với oxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ.

Theo thông tin cập nhật của Sở Y tế Hà Nội tối 24/11, vụ nổ khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương.

Ngay trong tối 24/11, Hà Nội bố trí chỗ ở tạm cho 109 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ tại khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng). Các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, đồng thời khẩn trương chỉnh trang khuôn viên, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.