Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và trao tặng Huân chương Chiến công cho các cá nhân thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Theo TTXVN, phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Đại hội 14 của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm. Lần đầu tiên bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế - xã hội trong cấu trúc trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện yêu cầu mới rất cao của Đảng về bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Ảnh: TTXVN

Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về Chiến lược An ninh quốc gia, lần đầu tiên Đảng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát của an ninh quốc gia là tạo nền tảng thực hiện thành công các mục tiêu và chủ trương chiến lược của Đảng.

Kiên quyết đấu tranh với hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, xâm hại rừng

Cũng theo TTXVN, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo hướng chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, chủ động tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực, sức chống chịu với tinh thần phòng ngừa là chính, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường mới là tốt.

Ông chỉ rõ cần đặc biệt coi trọng và có các giải pháp căn cơ, tạo chuyển biến mang tính đột phá nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình; có phương án phòng ngừa, kịch bản ứng phó, đưa phòng ngừa từ sớm, xử lý từ gốc trở thành phương châm hành động của toàn lực lượng. Từ công tác nắm tình hình, nhận diện nguy cơ và đấu tranh xử lý, phải chủ động tham mưu giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan khu trưng bày các sản phẩm thành tựu của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở về việc phải tích hợp bảo vệ môi trường ngay từ khâu hoạch định chiến lược, chính sách và mô hình phát triển của đất nước, mỗi địa phương, trong mỗi quy hoạch, kế hoạch, dự án, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Ông đề nghị triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường không chỉ là phòng ngừa, xử lý vi phạm mà phải đóng vai trò kiến tạo, tạo thuận lợi tối đa, nâng cao chất lượng phát triển, đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực phát triển kinh tế mới.

Phòng, chống vi phạm trong lĩnh vực đa dạng sinh học phải kết hợp với tái tạo, phục hồi hệ sinh thái, kiến tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện để thu hút phát triển du lịch, dịch vụ. Phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên phải hướng đến bảo đảm nguồn tài nguyên bền vững và luôn tự chủ về nguyên liệu sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ảnh: TTXVN

Việc phòng, chống tội phạm về an toàn thực phẩm bên cạnh bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân còn góp phần nâng cao giá trị, uy tín của các sản phẩm nông, thủy sản, thực phẩm của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải khẳng định được vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh môi trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển “hai con số” và các mục tiêu chiến lược phát triển bền vững, lâu dài của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải dốc toàn tâm, toàn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt yêu cầu kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, lấy hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của nhân dân làm thước đo.

Đồng thời, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cần gia tăng sự đóng góp của Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Việt Nam với hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.