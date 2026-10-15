Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (15/10/1956-15/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, trong không khí trang trọng, tự hào và xúc động, chúng ta cùng tri ân các thế hệ đã xây dựng, giáo dục, đào tạo, học tập làm rạng danh mái trường và xác định trách nhiệm của Đại học Bách khoa Hà Nội trong chặng đường phát triển mới của đất nước. Niềm tự hào sâu sắc nhất của Bách khoa là những con người biết nhận việc khó, đủ sức giải quyết việc khó và sẵn sàng cống hiến cho đất nước, cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ thời đại khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh công nghệ và biến động chuỗi cung ứng đang đặt ra những thử thách mới. Để vươn lên, Việt Nam phải nâng cao năng suất, chất lượng, củng cố năng lực tự chủ và hợp tác quốc tế hiệu quả. Đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa hơn bao giờ hết.

Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục, đào tạo. Quyết định số 663 ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm đại học hàng đầu châu Á, trở thành trung tâm xuất sắc về đào tạo, phát triển tài năng, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược. Đó là niềm tin lớn lao, cũng là sự gửi gắm của Đảng, Nhà nước vào khả năng tiên phong của Nhà trường.

Với truyền thống đáng tự hào, với đội ngũ giàu tâm huyết và những nền tảng đã có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Đại học Bách khoa Hà Nội đủ sức tiến xa hơn, đóng góp lớn hơn cho đất nước.

Để niềm tin ấy trở thành những thành quả cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia, vươn tới vị thế mới bằng những chương trình có mục tiêu rõ ràng, đội ngũ mạnh và nguồn lực tập trung.

Mục tiêu thuộc nhóm 100-150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035 phải được bồi đắp bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu, uy tín học thuật và đóng góp cho đất nước; cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm dùng chung; tạo môi trường để nhà khoa học yên tâm gắn bó, theo đuổi những ý tưởng có giá trị và dìu dắt thế hệ kế tiếp. Thế mạnh liên ngành phải trở thành sức mạnh chung để nhà trường đảm nhận những nhiệm vụ lớn về công nghiệp, giao thông, năng lượng và hạ tầng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nghiên cứu, làm chủ công nghệ, giải quyết những bài toán lớn của đất nước

Để tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ đủ sức dẫn dắt công nghệ và công nghiệp Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần phát hiện, bồi dưỡng người tài từ sớm, gắn đào tạo với nghiên cứu và sản xuất; coi trọng khoa học cơ bản, tư duy hệ thống và thực hành; phải đào tạo được những kỹ sư làm chủ thiết kế, thử nghiệm, có trách nhiệm nghề nghiệp; những chuyên gia đủ sức dẫn dắt các chương trình lớn. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, càng phải rèn tư duy đổi mới, tự chủ, độc lập, năng lực kiểm chứng và trung thực học thuật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ và giải quyết những bài toán lớn của đất nước; cần chọn đúng hướng ưu tiên, xác định rõ năng lực phải xây dựng, sản phẩm phải tạo ra và đối tác cùng thực hiện; cần nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, giúp doanh nghiệp cải tiến sản xuất và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng; lựa chọn hướng đi phù hợp trong lĩnh vực bán dẫn; tập trung giải quyết những nhu cầu thiết thực về năng lượng, giao thông, đô thị, y tế, môi trường và ứng phó thiên tai.

Tinh thần nghiên cứu phá bom từ trường trong chiến tranh cần được tiếp nối bằng bản lĩnh giải quyết những nhiệm vụ cấp thiết của thời bình; đồng thời, phải bền bỉ đầu tư cho khoa học cơ bản, gây dựng nền tảng công nghệ cho tương lai.

Trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế, thu hút người tài cống hiến cho đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại học Bách khoa Hà Nội cần chủ động kết nối, tạo những chương trình nghiên cứu có tầm vóc, vị trí làm việc xứng đáng và cơ hội lập nghiệp hấp dẫn. Người tài phải được tin tưởng, được chủ động về chuyên môn và có điều kiện để làm việc lâu dài. Với những chuyên gia chưa thể đến làm việc thường xuyên, cần mở rộng hợp tác linh hoạt để họ vẫn có thể nghiên cứu, dẫn dắt đội ngũ, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Sự hội tụ ấy phải tạo thêm năng lực cho Việt Nam và cơ hội trưởng thành cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống. Hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp phải có nhiệm vụ, trách nhiệm, lợi ích rõ ràng, gắn nghiên cứu với đầu tư và sử dụng sản phẩm; cần phát huy Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành ra mắt tháng 6/2026; bảo đảm nguồn lực cho kiểm định, hoàn thiện công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ và sản xuất thử; nâng cao năng lực kỹ thuật, hiệu quả sản xuất.

Gìn giữ và phát triển văn hóa Bách khoa, lấy phẩm chất con người làm nền tảng cho mọi thành tựu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhà trường phải gìn giữ đạo đức khoa học, trung thực học thuật; rèn sự cẩn trọng trong từng thiết kế, phép tính, bởi phía sau mỗi sản phẩm kỹ thuật là an toàn con người, công trình và môi trường sống. Các thầy cô phải là tấm gương về trí tuệ, phẩm giá và sự tận tụy, truyền cho người học niềm say mê, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến. Một môi trường học thuật cởi mở, nhân văn, biết trân trọng sáng tạo và tiếp thu tinh hoa thế giới sẽ giúp những giá trị Bách khoa tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa qua các thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành và địa phương hỗ trợ nguồn lực để nhà trường phát triển, đặc biệt trong việc xây dựng Cơ sở 2 tại Hưng Yên thành tổ hợp đổi mới sáng tạo hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh với truyền thống 70 năm cùng trí tuệ, bản lĩnh và quyết tâm của các thế hệ thầy trò, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ vươn tới những thành tựu mới, trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, có uy tín quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.