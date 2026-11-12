Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt - Nga cần nắm bắt các cơ hội tốt hơn

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Hôm nay, tiếp bà Valentina Matviyenko, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà đoàn đại biểu cấp cao Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, dành cho Việt Nam và đóng góp tích cực của bà Valentina Matviyenko trong việc vun đắp, củng cố hợp tác song phương nói chung, đặc biệt là hợp tác trên kênh nghị viện trong nhiều năm qua.

Việt Nam luôn quan tâm và theo dõi tình hình Liên bang Nga, mong muốn cùng Nga triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh thế giới hiện nay, hai nước đều đang đứng trước những cơ hội và thách thức phát triển. Do đó, lãnh đạo Việt Nam cho rằng hai nước cần nắm bắt các cơ hội tốt hơn để không ngừng thúc đẩy và mở rộng hợp tác, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển rất cao và nhanh hiện nay, nâng cao năng lực, tự chủ, tự cường của mỗi quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện cơ sở pháp lý, giám sát và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương hai nước trong từng lĩnh vực hợp tác, đặc biệt chú trọng tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko vui mừng trở lại thăm Việt Nam sau 9 năm; cho biết rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, địa phương và doanh nghiệp, trước mắt cần hoạch định nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác nhân văn

Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước; sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí.

Nhấn mạnh giá trị tình hữu nghị được nhiều thế hệ nhân dân hai nước vun đắp, Chủ tịch Valentina Matviyenko mong muốn tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu thanh niên và hợp tác địa phương, góp phần trao truyền tình cảm gắn bó Việt - Nga cho các thế hệ tương lai.

Sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 15 tỷ USD

Tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đánh giá cao vai trò của Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và những đóng góp của cá nhân bà Valentina Matviyenko trong thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng, là cụ thể hóa các định hướng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác có hiệu quả.

Ông đề nghị, Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp với Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai hợp tác.

Về kinh tế, Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động.

Việc duy trì hiệu quả hợp tác năng lượng - dầu khí, thúc đẩy hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình gắn với bảo đảm an toàn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Về thương mại, Thủ tướng đề nghị Liên bang Nga và các đối tác thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu sớm xúc tiến đàm phán sửa đổi Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu để phù hợp với điều kiện thương mại mới, thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 15 tỷ USD.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo; kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác địa phương, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân...

Hai lãnh đạo khẳng định sẽ tạo điều kiện và chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân như Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Việt Nam – Nga lần thứ hai 2 tại Saint Petersburg vừa qua, các sự kiện quảng bá văn hóa như Lễ hội văn hóa Việt Nam 2025

Bà Valentina Matviyenko đánh giá cao triển vọng phát triển và tiềm năng hợp tác của Việt Nam. Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga ủng hộ việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng phát huy chức năng, thẩm quyền của mình để hỗ trợ triển khai các thỏa thuận giữa hai Chính phủ.

Bà Valentina Matviyenko nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể Liên bang Nga với các tỉnh, thành phố Việt Nam, tạo thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước; đề nghị tiếp tục quan tâm hợp tác đào tạo, giảng dạy tiếng Nga, giao lưu văn hóa và du lịch.

Bà cho rằng những thế hệ người Việt Nam từng học tập, công tác tại Nga cùng các tổ chức hữu nghị là nguồn lực quý báu để mở rộng hợp tác và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa Chính phủ, cơ quan lập pháp và các địa phương nhằm thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương; chú trọng xử lý những vướng mắc cụ thể, nâng cao hiệu quả hợp tác và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về vai trò của hợp tác giáo dục, khoa học, văn hóa và giao lưu thế hệ trẻ trong củng cố nền tảng lâu dài của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga...

Chiều nay, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, dự lễ khánh thành trực tuyến các công trình sản xuất của liên doanh dầu khí Việt - Nga.

Trần Thường