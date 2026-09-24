Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam góp 1,3 triệu USD cho ngân sách gìn giữ hòa bình

Ngày 23/9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), New York, Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký LHQ António Guterres.

Người đứng đầu LHQ chia sẻ những kỷ niệm thời trẻ tham gia chống chiến tranh Việt Nam và bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam. Việt Nam đã trở thành một trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương với mối quan hệ hợp tác đặc biệt và khác biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký LHQ António Guterres. Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký António Guterres đánh giá cao sự tham gia tích cực và tiên phong của Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, chính trị, phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng công bằng. Ông mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi của thế giới, đóng góp cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu (JETP) và thúc đẩy các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI).

Nêu bật các thành tựu và đường hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng của Việt Nam trong giai đoạn mới là phát triển bền vững, lấy chất lượng cuộc sống, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cốt lõi.

Việt Nam đã chuyển mạnh mẽ từ một nước tiếp nhận viện trợ sang một thành viên chủ động, tích cực đóng góp có trách nhiệm vào việc củng cố vai trò trung tâm của LHQ.

Minh chứng cho cam kết này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, tài trợ miễn phí trụ sở làm việc cho các cơ quan LHQ tại Hà Nội trong 10 năm tới với giá trị ước tính 3 triệu USD, đóng góp gần 1,3 triệu USD cho ngân sách gìn giữ hòa bình quốc tế và sẵn sàng đăng cai các hội nghị lớn.

Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào các sáng kiến của LHQ thúc đẩy quản trị toàn cầu về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị LHQ tiếp tục đồng hành với Việt Nam về chuyển đổi số, nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với các mạng lưới chuyên gia, công nghệ và tài chính quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, đặc biệt huy động nguồn lực và tăng cường triển khai khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Tiếp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, toàn diện và sâu rộng với Mông Cổ trên tất cả lĩnh vực, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện, với trọng tâm là kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hoá, nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những bước phát triển trong quan hệ hai nước gần đây như hợp tác văn hoá, du lịch, giáo dục - đào tạo, đặc biệt là việc ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông. Hai nước mở các đường bay thẳng giữa thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ đến thủ đô Hà Nội, TPHCM, Phú Quốc, Nha Trang, tạo thuận lợi cho hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mông Cổ phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Tổng thống đánh giá cao kết quả chuyến thăm vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Mông Cổ coi thành công của Việt Nam cũng là thành công của Nhà nước và nhân dân Mông Cổ. Tổng thống khẳng định Mông Cổ luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là "láng giềng thứ ba" và đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

LHQ ủng hộ Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình

Ngày 23/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội kiến ông Jean-Pierre Lacroix, Phó tổng thư ký LHQ phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình.

Phó tổng thư ký LHQ đánh giá cao chủ trương ủng hộ và sự tham gia tích cực, hiệu quả của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Ông cũng hoan nghênh các cam kết của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan của LHQ, nhất là việc tăng tỷ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Jean-Pierre Lacroix. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng và không thể phủ nhận của LHQ trong xây dựng hệ thống luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Việt Nam tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của LHQ trong giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, góp phần duy trì hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, nhất là hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, giải trừ quân bị, phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, LHQ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, cả về hình thức và quy mô triển khai.

Nhất trí với ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó tổng thư ký LHQ Jean-Pierre Lacroix khẳng định LHQ ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động gìn giữ hòa bình.