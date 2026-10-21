Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tham quan Bảo tàng Glyptotek của Đan Mạch

Truyền thông Đan Mạch và quốc tế dành sự quan tâm lớn đến chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Đan Mạch từ ngày 19-21/10, nhấn mạnh sự trọng thị trong nghi thức đón tiếp, những mối gắn kết lịch sử giữa hai nước và triển vọng nâng tầm hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và chuyển đổi xanh.