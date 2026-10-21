Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tham quan Bảo tàng Glyptotek của Đan Mạch
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, chiều tối 20/10/2026, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek - một trong những bảo tàng nghệ thuật và điêu khắc nổi tiếng nhất tại trung tâm thủ đô Copenhagen.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-tham-quan-bao-tang-glyptotek-cua-dan-mach-post1143256.vnp