Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh
Chiều 19/11/2026, tại Thành phố Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh.
Thực hiện: Thống Nhất/TTXVN
Báo: Thể thao và Văn hoá
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-tham-khu-di-tich-noi-o-cua-chu-tich-ho-chi-minh-tai-con-minh-202611191847351.htm