Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Khu di tích. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Khu di tích. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu bút tại Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiện vật lưu giữ trong Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiện vật lưu giữ trong Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiện vật lưu giữ trong Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiện vật lưu giữ trong Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)