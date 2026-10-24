Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm EU, Bỉ

Tiễn đoàn tại sân bay quân sự Melsbroek có đại diện Bộ Ngoại giao Bỉ, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels, Bỉ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân rời Thủ đô Brussels. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg.

Theo TTXVN, tại cuộc gặp, các chuyên gia, trí thức đã kiến nghị và đề xuất cụ thể các giải pháp: đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu châu Á; hợp tác Việt Nam với Bỉ và EU về hạt nhân, bán dẫn và vật liệu xanh; khung chống chịu tổng thể cho hạ tầng trọng yếu của Việt Nam; phát triển công nghệ lượng tử từ thực nghiệm đến nguồn nhân lực; Laser satcom, hạ tầng kết nối không gian…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các khuyến nghị chính sách của các chuyên gia, trí thức khi không chỉ nêu đất nước cần làm gì mà còn tự xác định mình làm được gì, sẵn sàng nhận phần việc nào. Đó là cách nghĩ của người trong cuộc, là tình yêu quê hương được thể hiện bằng việc làm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Đại hội 14 đã xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Con đường ấy không thể tiếp tục đi bằng vốn rẻ, lao động rẻ và tài nguyên thô. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn mà là con đường bắt buộc. Nhưng kết quả thực tế chưa tương xứng với quyết tâm. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khâu tổ chức thực thi.

Ông thẳng thắn nhìn nhận không ít kiến nghị tâm huyết của trí thức kiều bào đã được ghi nhận tại các diễn đàn rồi để đó, không có địa chỉ tiếp nhận, không ai trả lời. Không ít chuyên gia, trí thức về nước với ý tưởng tốt nhưng vướng thủ tục, vướng cơ chế tài chính, rồi đành dừng lại. Trách nhiệm đó trước hết thuộc về bộ máy, không phải của chuyên gia, trí thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới lấy bài toán thực tiễn của đất nước làm điểm xuất phát, phải chuyển từ “đi tìm nguồn lực” sang “kết nối nguồn lực với nhu cầu”. Các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phải đặt hàng rõ ràng: cần giải quyết vấn đề gì, thiếu công nghệ nào, ai tiếp nhận, sản phẩm cuối cùng là gì; đề nghị chuyên gia, trí thức mạnh dạn đăng ký nhận nhiệm vụ gắn với bài toán lớn và công nghệ chiến lược của quốc gia.

Ông nhấn mạnh yêu cầu chọn ít việc nhưng làm đến nơi đến chốn, làm quyết liệt. Các ban, bộ, ngành liên quan lựa chọn nhiệm vụ trọng điểm có tính khả thi, có đối tác trong nước và khả năng lan tỏa.

Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ tiến độ, rõ người chịu trách nhiệm và chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, có dữ liệu kiểm chứng, có người dùng thực tế, có hiệu quả đo đếm được. Làm thành công rồi tiếp tục nhân rộng, phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. Ảnh: TTXVN

Mỗi dự án hợp tác phải để lại năng lực tại Việt Nam. Thước đo cuối cùng không phải là bao nhiêu biên bản được ký mà là bao nhiêu kỹ sư, nhà khoa học trong nước được đào tạo; bao nhiêu phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu mạnh, doanh nghiệp công nghệ được hình thành.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chuyển giao chưa đủ mà phải cùng phát triển; cùng phát triển để tiến tới tự chủ.

Ông mong Hội Trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg tiếp tục mở rộng mạng lưới với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ tại Bỉ, Luxembourg và châu Âu, giúp bạn bè châu Âu hiểu đúng về một Việt Nam đang đổi mới và hội nhập.

Đặc biệt, ông mong muốn hội quan tâm dìu dắt thế hệ trí thức trẻ người Việt tại châu Âu, để mạch nguồn tri thức hướng về quê hương không bị đứt đoạn. Các chuyên gia, trí thức hãy mạnh dạn đề xuất, thẳng thắn phản biện và dấn thân nhận việc. Đảng, Nhà nước có trách nhiệm lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc và trả lời bằng kết quả.

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