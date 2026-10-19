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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Báo VTC News
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus) Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-hoi-kien-nha-vua-dan-mach-va-hoang-hau-post1142919.vnp

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-hoi-kien-nha-vua-dan-mach-va-hoang-hau-ar1046136.html