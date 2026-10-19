Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 / 20-10-2026), tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI và nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ghi nhận và trân trọng những đóng góp của phụ nữ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.