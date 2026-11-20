Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng Người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng Người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Kiều bào, du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Kiều bào, du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Kiều bào tham dự buổi gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Kiều bào tham dự buổi gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)