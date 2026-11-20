Hướng tới sự kiện “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà” diễn ra ngày 24/11/2026, 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện tổ chức. Công tác điều phối, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và các hoạt động quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ, có sự phân công cụ thể. Sự kiện kỳ vọng tạo điểm nhấn quảng bá vẻ đẹp cảnh quan, bản sắc văn hóa và con người Cao Bằng, góp phần thu hút du khách đến với địa phương.