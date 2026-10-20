Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân gặp cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà và sách Tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển dự buổi gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển dự buổi gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển dự buổi gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN