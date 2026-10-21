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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân dự Hòa nhạc Kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, tối 20/10/2026, giờ địa phương (đêm 20, rạng sáng 21/10 giờ Việt Nam), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026) và chủ trì tiệc chiêu đãi.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary và các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary và các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-du-hoa-nhac-ky-niem-55-nam-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-dan-mach-post1143255.vnp