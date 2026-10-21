Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân dự Hòa nhạc Kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21.10, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác từ chiều; riêng Tây Bắc Bộ duy trì thời tiết nắng. Trong khi đó, Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to.