Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân dự hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Tối 10/11, tại tỉnh Kanagawa, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng chính quyền tỉnh Kanagawa đã tổ chức trọng thể chương trình Hòa nhạc hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, chào mừng chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly.

Tham dự chương trình có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji cùng đông đảo đại biểu, nhân sĩ và bạn bè hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt - Nhật. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, phát biểu chào mừng tại buổi hòa nhạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết chương trình quy tụ các nghệ sỹ tài năng của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng hội ngộ và biểu diễn với các nghệ sỹ đang và từng biểu diễn tại các dàn nhạc danh tiếng của Nhật Bản, như Dàn nhạc giao hưởng NHK, Dàn nhạc giao hưởng Thủ đô Tokyo, New Japan Philharmonic và Kanagawa Philharmonic.

Dẫn dắt cuộc hội ngộ nghệ thuật đặc biệt này là Nhạc trưởng Honna Tetsuji, người đã dành hàng chục năm tâm huyết cho âm nhạc Việt Nam.

Sự hội tụ giữa các nghệ sỹ giàu kinh nghiệm, với những phong cách và hành trình nghệ thuật riêng, không chỉ tạo nên một chương trình đặc sắc với nhiều điều mới mẻ mà còn mở ra cơ hội giao lưu học hỏi và cùng sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân dự hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Phạm Quang Hiệu tin tưởng chương trình Hòa nhạc hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản cùng với các sự kiện giao lưu thời trang và triển lãm điêu khắc nhỏ sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động biểu diễn chung, trao đổi chuyên môn và bồi dưỡng tài năng trẻ giữa hai bên, qua đó đưa hợp tác ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa nhấn mạnh Nhật Bản và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt. Năm 2015, tỉnh đã tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa và năm 2018 tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội. Những hoạt động này liên tục được tổ chức cho đến nay.

Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Từ những hoạt động giao lưu về văn hóa, hai bên đã ngày càng mở rộng các hoạt động giao lưu về hợp tác, phát triển kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

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