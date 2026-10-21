Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân đến Brussels

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn tại sân bay quân sự Melsbroek có Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Andries Gryffroy, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt, lãnh đạo Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp Van Gestel, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Hương Trà và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

Đây là chuyến thăm chính thức EU và Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Trong quan hệ với EU, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1 năm nay. Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên có khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU, thể hiện mức độ tin cậy chính trị và tầm nhìn chiến lược chung trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU.

Trên cơ sở những thành tựu nổi bật trong hơn 35 năm qua, đây cũng là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam - EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Với Bỉ,chuyến thăm diễn ra tiếp theo chuyến thăm cấp nhà nước của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu tới Việt Nam tháng 4/2025, vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc.

Hạ viện Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và đến nay là duy nhất thông qua nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị, tinh thần nhân văn và sự đồng hành của Bỉ trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Đây là dịp để hai bên tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.

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