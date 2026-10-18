Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân dạo phố đi bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin vẫy chào du khách và nhân dân Thủ đô khi đi dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân chụp ảnh chung với các đại biểu cạnh chiếc "Đồng hồ hoa Thụy Sĩ" khổng lồ bên hồ Hoàn Kiếm - món quà ý nghĩa của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) dành tặng Thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (năm 2010).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân xem họa sĩ trên phố đi bộ ký họa chân dung Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân.

Hoạ sĩ trên phố đi bộ tặng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân bức ký họa chân dung của hai người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Parmelin và Phu nhân sau đó gặp gỡ các nghệ nhân tò he trên phố đi bộ, được tặng tò he mang hình quốc kỳ Việt Nam và Thụy Sĩ. Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bày tỏ sự thích thú với sản phẩm tò he của những nghệ nhân làng Xuân La - nét văn hóa dân gian Việt Nam độc đáo trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Phương Linh