Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14-16/9.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chào mừng Nhà vua, Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Thái Lan khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Thái Lan, dưới sự trị vì anh minh của Nhà vua và vai trò quan trọng của Hoàng gia, đã đạt được trong củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển nông nghiệp bền vững, chăm lo y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan là những người bạn gần gũi, có nhiều tương đồng về lịch sử, văn hóa và truyền thống. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước không ngừng củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác và nâng cấp quan hệ từ Đối tác Chiến lược năm 2013 lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025. Tình hữu nghị giữa hai nước còn được vun đắp từ sự gắn bó giữa nhân dân, trong đó cộng đồng người Việt tại Thái Lan qua nhiều thế hệ là một cầu nối quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan, cũng như gìn giữ những địa danh gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và dấu ấn của người Việt trên đất Thái. Với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, sự gắn kết giữa nhân dân hai nước và ý nghĩa của chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới.

Trong phát biểu đáp từ, Nhà vua Thái Lan gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu dành cho Đoàn trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, bày tỏ ấn tượng trước những bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong phát triển đất nước và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Theo Nhà vua, những thành quả này là kết quả của nỗ lực bền bỉ và sự đồng lòng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau.

Nhà vua cũng đánh giá cao sự gắn bó giữa nhân dân hai nước, thể hiện qua các hoạt động giao lưu, thăm hỏi và kết nối được duy trì trong nhiều năm. Diễn ra đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhà vua nhấn mạnh chuyến thăm lần này sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực; đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, Đối tác Chiến lược Toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế, ngày càng vững chắc và trường tồn.

Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tự lái chuyên cơ đến Hà Nội Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đã đích thân điều khiển chuyên cơ đến sân bay Nội Bài, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14-16/9.