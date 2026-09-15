Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana với các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana với các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana với các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)