Xã hộiThời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Báo VietnamPlus
101 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana với các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana với các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana với các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana với các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana với các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana với các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-chu-tri-tiec-chieu-dai-nha-vua-va-hoang-hau-thai-lan-post1136386.vnp