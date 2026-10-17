Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Thụy Sĩ

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin tiến vào Nhà Quốc hội. Thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Nhà Quốc hội vui mừng vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống và phu nhân cùng đoàn cấp cao Thụy Sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống nước Thụy Sĩ và phu nhân.

Thiếu nhi Thủ đô trao tặng Tổng thống và phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ rời bục danh dự và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Cùng dự lễ đón có: Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trên bục danh dự, thực hiện nghi thức chào cờ

Hai nguyên thủ duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin chụp ảnh chung

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm.

Cũng trong chiều nay, Tổng thống Thụy Sĩ và phu nhân đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao từ rất sớm vào tháng 10/1971.

Tháng 1/2025, nhân dịp Thủ tướng dự WEF Davos 54, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Tại Chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2023-2026 do Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ công bố, Việt Nam được coi là đối tác ưu tiên của Thụy Sĩ tại Đông Nam Á.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 trong ASEAN của Thụy Sĩ. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 giữa hai nước đạt hơn 1,04 tỷ USD.

Tính đến tháng 7 năm nay, Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu và đứng thứ 20/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Thụy Sĩ là một trong số ít các nước Tây Âu duy trì viện trợ phát triển và hợp tác kinh tế đối với Việt Nam. Từ năm 1992 đến nay, nguồn ODA Thụy Sĩ dành cho Việt Nam trên 800 triệu USD. Tháng 5/2025, Thụy Sĩ đã công bố chương trình hợp tác phát triển Thụy Sĩ - Việt Nam giai đoạn 2025-2028 với số vốn ODA là 50 triệu USD.

Trần Thường