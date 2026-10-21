Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. Ảnh: TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. Ảnh: TTXVN

Kiều bào các nước trong khu vực đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại khách sạn. Ảnh: TTXVN

Kiều bào các nước trong khu vực đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại khách sạn. Ảnh: TTXVN